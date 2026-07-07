Epa Colombia estaría embarazada de nuevo; ¿Su esposa Karol Samantha lo confirmó?

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, vuelve a captar la atención nacional este julio de 2026. Una noticia sobre su vida privada genera mucha intriga entre sus seguidores tras circular información sobre un supuesto nuevo proceso de gestación.

Supuestamente la empresaria bogotana estaría en estado de embarazo. Según un medio de comunicación, la fuente de la revelación sería Karol Barbosa, la actual pareja sentimental de la famosa creadora de contenidos.

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Karol Samantha expresó su gran dolor por la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de negarle el beneficio de casa por cárcel a Epa. En ese contexto de indignación, ella habría mencionado que se encuentran esperando un segundo integrante en su hogar.



La locutora radial citó las palabras que Barbosa compartió en sus redes sociales personales. "Dice que se encuentra nuevamente en estado de embarazo", aseguró la presentadora al referirse a la situación emocional que vive la pareja de Daneidy ahora.

La duda surge porque la famosa empresaria de keratinas ya realizó un proceso similar en el pasado exitosamente. Epa Colombia es lesbiana y su primer embarazo ocurrió mediante el método de inseminación artificial, logrando cumplir su sueño materno.

Mientras los rumores crecen, la situación legal de Daneidy Barrera sigue siendo un tema de gran preocupación pública. La empresaria permanece recluida en la capital colombiana cumpliendo una sentencia impuesta por los daños causados en el transporte público.

Yina Calderón manifestó recientemente su angustia porque ni la familia ni la defensa pudieron ver a la joven bogotana. “La familia no ha podido verla, la abogada tampoco ha podido verla. Eso es inhumano”, expresó la influenciadora sobre el estado de su amiga.

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La abogada Wendy Herrera también denunció inconvenientes para ingresar al centro de reclusión recientemente. Esta falta de comunicación preocupa a sus allegados, quienes temen que se vulneren las garantías básicas y el debido proceso de la empresaria capilar.

¿Por qué Epa Colombia está en la cárcel y cuál es su condena?

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Daneidy Barrera fue hallada responsable por los ataques ocurridos en noviembre de 2019 en Bogotá. En esa época, publicó un video causando daños en la estación Molinos de TransMilenio, lo que derivó en cargos por perturbación en servicio público y otros delitos.

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La justicia colombiana le impuso una pena de 63 meses de prisión, además de una multa económica significativa. También se le prohibió ejercer actividades comerciales vinculadas a su empresa de productos capilares, la cual es muy exitosa en el mercado nacional.

La captura de la 'Reina de las Keratinas' ocurrió el pasado 27 de enero de 2025 en su local del barrio Restrepo. Agentes del CTI de la Fiscalía hicieron efectiva la orden judicial para que ella iniciara el cumplimiento de su condena tras las rejas de la prisión.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial sobre el supuesto embarazo de Daneidy Barrera Rojas. La información surgió durante una transmisión de la emisora Mix y rápidamente empezó a circular en redes sociales.

Por ahora, ni Karol Samantha, ni el INPEC se pronunciaron sobre este tema. El supuesto embarazo sigue siendo una versión sin confirmar, mientras el video donde se menciona la información continúa generando conversación.