Revelan posible causa de fallecimiento de mujer en estación de TransMilenio Venecia

En la noche del martes 7 de julio, los usuarios del sistema de transporte masivo de Bogotá vivieron momentos de conmoción luego de que se reportara la muerte de una mujer en la estación de TransMilenio de Venecia, ubicada en el sur de la ciudad.

Debido a estos hechos, la estación permaneció cerrada durante cerca de dos horas mientras las autoridades adelantaban las labores de inspección y el levantamiento del cuerpo. Desde entonces, han surgido varias versiones sobre lo ocurrido.

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De acuerdo con los reportes oficiales y la información revelada por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, la emergencia fue atendida hacia las 8:30 p. m., momento en el que la estación suspendió su operación para facilitar el trabajo de las unidades de criminalística.



En un primer momento, la identidad de la víctima generaron confusión. Mientras algunos reportes de tránsito hacían referencia a una mujer de entre 40 y 45 años, otros informes institucionales indicaban que la persona fallecida era una mujer de edad avanzada.

¿Qué dijo TransMilenio sobre lo ocurrido en la estación Venecia?

Ante la circulación de videos y distintas versiones en redes sociales, TransMilenio emitió un comunicado oficial el miércoles 8 de julio para entregar nuevos detalles sobre el caso. Según la hipótesis preliminar del sistema, la mujer habría intentado ingresar a la estación por un acceso no autorizado.

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De acuerdo con esta versión, por causas que aún son materia de investigación, la víctima perdió el equilibrio mientras intentaba ingresar de manera irregular y cayó a la calzada exclusiva por donde circulan los buses articulados.

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Esta hipótesis toma fuerza frente a los primeros testimonios, que señalaban que la mujer fue arrollada al intentar colarse. No obstante, las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El informe de movilidad relacionó el caso con un bus biarticulado de la empresa Bogotá Móvil, identificado con las placas FVK-738. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún es prematuro determinar si la mujer fue atropellada directamente o si el fallecimiento se produjo como consecuencia de la caída antes del contacto con el vehículo.

Debido a la gravedad de la emergencia, la estación Venecia permaneció cerrada hasta pasadas las 10:30 p. m., lo que ocasionó afectaciones en la movilidad del corredor sur de la capital.

Por su parte, TransMilenio lamentó lo sucedido, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades durante la investigación.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para utilizar únicamente los accesos autorizados al sistema, advirtiendo que ingresar por zonas no habilitadas representa un alto riesgo para la vida.

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De acuerdo con estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Bogotá registró un incremento del 13,7 % en las muertes por siniestros viales entre enero y abril de 2025, siendo los peatones y motociclistas los actores viales más afectados, especialmente durante las horas de la noche.

Por ahora, las autoridades esperan el dictamen de Medicina Legal para establecer con certeza las causas de la muerte y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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