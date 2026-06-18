Vecinos que acusaron a extranjero reaccionan a su inocencia y toman inesperada decisión

El caso del estadounidense acusado falsamente de agredir a un menor de edad en un balcón de Bogotá aún no se cierra por completo pese a que el hombre quedó en libertad luego de que las autoridades corroboraran que todo se trató de una falsa denuncia producto de una malinterpretación por parte de unas mujeres.

Pues ahora los vecinos del sector donde ocurrieron los hechos quieren resarcir su error y excusarse con el hombre de 35 años a quien, además de afectarle su imagen, por poco lo terminan linchando al ser señalado de estar cometiendo actos obscenos.

Este caso comenzó el 14 de junio como una denuncia por un presunto caso de abuso infantil en el norte de Bogotá, pero las pruebas permitieron dar un giro y concluir que no existió ningún acto irregular; por eso ahora los habitantes del barrio Chicó Navarra anunciaron una movilización pública para ofrecer disculpas al hombre y su familia involucrada.



Y es que los vecinos del sector y líderes comunitarios reconocen que al dejarse llevar de un rumor cometieron una injusticia con el hombre quien además de permanecer varias horas capturado, fue señalado no solo en Colombia sino en Estados Unidos como un violador, afectando su imagen, su integridad y la estabilidad emocional tanto suya como de su familia en la que estaban con su esposa en proceso de adopción de los niños mencionados en el caso.



Por eso, como un acto de perdón, decenas de personas anunciaron una jornada simbólica en la que marcharán para reconocer públicamente la inocencia del hombre y que la situación habría sido interpretada de manera equivocada.

"Hoy, conociendo la verdad de los hechos, manifestamos a la opinión pública y presentamos disculpas a la familia, a la señora, al señor y a sus tres hijos por las molestias que les causamos al frente del edificio", señaló´en diálogo con La FM Blanca Cecilia Buitrago, líder comunal del sector.

La mujer además agregó que "En verdad nosotros no teníamos conocimiento de los hechos; como comunidad no presentamos ninguna denuncia, pero reiteramos nuestras disculpas a la familia y a la sociedad por lo ocurrido".

Según lo anunciado, son más de 50 personas, entre líderes sociales y residentes del barrio, las que participarían en una marcha y un acto de resarcimiento que busca contribuir a reparar el impacto generado por los señalamientos públicos en contra de esta familia.

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Cabe recordar que el caso generó gran atención pública luego de que se difundieran videos en redes sociales en los que aparecía Grant Gail, un ciudadano estadounidense de 35 años, oriundo de Texas, junto a un niño en el balcón de un apartamento. Las imágenes despertaron preocupación entre algunos residentes, quienes interpretaron que podría tratarse de una situación de abuso.

La alerta provocó la intervención de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidades que activaron los protocolos de protección para los menores involucrados.

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Sin embargo, tras las valoraciones realizadas por Medicina Legal y las entrevistas efectuadas a los niños, las autoridades determinaron que no existían elementos que permitieran sostener la acusación por acto sexual abusivo con menor de 14 años. Como consecuencia, Gail recuperó su libertad.

Extranjero demandará a mujeres que lo acusaron falsamente

Y mientras la comunidad prepara el acto público de disculpas, la defensa del ciudadano estadounidense ha hablado en algunos medios de comunicación revelando algunas situaciones que contemplan con respecto a la afectación causada al hombre.

Pues según el penalista Fabio Humar, representante legal de Gail, están estudiando el caso para emprender acciones judiciales en contra de las mujeres que grabaron al extranjero y difundieron las imágenes con acusaciones falsas, desatando una indignación colectiva en contra del señalado.

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El abogado agregó que se presentarán denuncias no solo contra quienes iniciaron la desinformación, sino que también habría cabida a demandas contra las personas que difundieron la falsa versión y no descartó procesos contra funcionarios públicos.

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Según explicó, las acciones legales contemplarían delitos como fraude procesal, falsa denuncia, falso testimonio, injuria y calumnia. Además, señaló que también se investigarán hechos ocurridos durante la emergencia, entre ellos el ingreso de algunas personas al apartamento y un presunto intento de llevarse a uno de los menores.

El caso, que inicialmente generó una fuerte reacción ciudadana y mediática, continúa dejando consecuencias tanto para la familia involucrada como para el proceso de adopción de los tres menores, mientras las autoridades avanzan en la revisión de los procedimientos adelantados durante la investigación.

Proceso de adopción está en pausa

Durante el desarrollo de las investigaciones también se conoció que Gail y su pareja se encontraban adelantando un proceso de adopción internacional de tres hermanos: un niño de cuatro años, el menor de siete años que aparece en los videos y una adolescente de 15 años.

Y aunque las autoridades descartaron indicios de abuso, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó que el proceso de adopción fue suspendido temporalmente mientras se revisan las circunstancias del caso.

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La funcionaria explicó que la familia se encontraba en una etapa avanzada del procedimiento, cercana a la declaratoria judicial de adopción, y aunque el proceso está pausado y en revisión por los hechos ocurridos, el hombre falsamente acusado y su pareja habrían manifestado querer continuar con la adopción.