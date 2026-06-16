Extranjero acusado de abuso en un balcón podría desistir de adoptar al niño y hermanitas

Lo que comenzó como una alerta ciudadana en un edificio del norte de Bogotá terminó convirtiéndose en una pesadilla para una familia que estaba a solo días de completar un sueño de tres años.

Si viste el video viral del hombre con un niño en un balcón, seguramente sentiste la misma angustia que los vecinos; sin embargo, la realidad detrás de esas imágenes es muy distinta a lo que se difundió en redes sociales.

Tras la captura del ciudadano estadounidense —originario de Texas—, las autoridades realizaron los exámenes de rigor.



Medicina Legal fue clara: no se encontraron indicios de abuso sexual en ninguno de los tres menores involucrados, quienes tienen 4, 7 y 15 años. Ante la falta de pruebas concluyentes, el hombre fue dejado en libertad en la madrugada del 16 de junio.



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¿Por qué el ciudadano estadounidense podría desistir de la adopción?

Esta es la pregunta que más preocupa ahora. En una entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, explicó que el proceso de adopción se encuentra actualmente "congelado".

Aunque la pareja de extranjeros ya llevaba casi tres años en trámites y se encontraba en la fase final de integración (los últimos 7 días antes de la declaratoria judicial), el impacto emocional de este escándalo ha sido devastador.

Cáceres señaló en Blu Radio que existe la posibilidad técnica de que el ciudadano "se arrepienta" o desista del proceso. No es para menos: la confianza que se estaba construyendo se rompió de forma abrupta.

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De hecho, la directora reveló que la hija mayor, de 15 años, tuvo que actuar como traductora para explicarle a sus padres adoptivos los insultos que la gente les lanzaba desde la calle.

¿Qué pasó realmente en el balcón con el niño de 7 años?

Según lo que el ICBF informó a Mañanas Blu, el pequeño de 7 años tuvo un incidente mientras almorzaba: se estaba atorando con la comida.

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El padre, en un acto de auxilio, lo sacó al balcón para que recibiera aire y para realizar maniobras que le permitieran respirar.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto, confirmando que "las imágenes engañaron a los colombianos" y que el hombre solo estaba prestándole asistencia al menor por un atoramiento.

Lo que los vecinos interpretaron como un acto de violencia era, en realidad, un intento por salvarle la vida al niño en medio de una situación de emergencia.

El ciudadano extranjero y su esposa no son unos desconocidos para el sistema. Llevan años bajo el escrutinio de organismos internacionales y del propio ICBF, superando cinco tipos de pruebas de idoneidad.

Este era el tramo final para que los tres hermanitos tuvieran por fin una familia definitiva.

