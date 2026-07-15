Culotauro rompe el silencio tras salir de Colombia por amenazas; ¿por entrevista a Cepeda?

Camilo Díaz, conocido como Culotauro, rompió el silencio para explicar por qué abandonó Colombia. El comediante aseguró que recibió amenazas contra su vida y que la situación lo obligó a salir del país para protegerse, dejando atrás a su familia y varios proyectos profesionales.

Según contó, todo comenzó el 21 de junio de 2026, luego de conocerse los resultados electorales. Ese día recibió una llamada sospechosa mientras compartía con su hermano Michael, episodio que marcó el inicio de una serie de intimidaciones que, con el paso de los días, aumentaron su preocupación.

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Ante ese panorama, el humorista tomó una decisión que sorprendió a sus seguidores. Explicó que la polémica alrededor del espectáculo La Megacárcel no fue casualidad, sino parte de un plan para mantenerse en el centro de la conversación pública y dificultar cualquier ataque en su contra.



En un video publicado en sus redes sociales reconoció que todo hacía parte de una estrategia de protección. "Mentimos para salvar mi vida", afirmó al explicar que la atención mediática podía convertirse en un escudo mientras buscaba una salida segura del país.

Camilo aseguró que nunca buscó engañar por diversión, sino reaccionar ante una situación que consideró extremadamente delicada. También relacionó las amenazas con el contenido político que compartía en su pódcast Por la Ventana, donde entrevistó a diferentes figuras públicas, entre ellas el presidente Gustavo Petro.

El comediante sostuvo que la sátira política y las críticas expresadas desde el humor terminaron incomodando a algunos sectores. Por eso decidió hacer pública la situación antes de abandonar Colombia, convencido de que exponer lo que ocurría podía protegerlo: "Hacer ruido para que no nos maten".

¿Por qué Culotauro dejó Colombia?

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El humorista reconoció que salir del país fue una de las decisiones más difíciles de su vida. En medio de su relato expresó la frustración que siente por haber tenido que abandonar el lugar donde construyó su carrera y aseguró: "Fracasé como colombiano".

También confesó que uno de los sueños que quedó en pausa era comprarle una casa a su mamá, Mercedes Parra. Esa meta tendrá que esperar mientras logra estabilizar su vida lejos de Colombia.

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Camilo aprovechó el video para cuestionar el silencio de algunos creadores de contenido frente a la situación que vive el país. Incluso mencionó a El Borrego y La Segura, asegurando que esperaba una posición más activa frente a este tipo de hechos.

Además, envió un mensaje a Marbelle, pidiéndole verificar la información antes de compartirla en redes sociales. Para el comediante, difundir datos sin confirmar solo aumenta la desinformación y la polarización.

Mientras permanece fuera del país, confirmó que la quinta temporada de 'Por la Ventana' quedó suspendida. Explicó que tomó esa decisión para proteger no solo su integridad, sino también la de las personas que hacen parte del proyecto.

Pese al difícil momento, dejó claro que no piensa abandonar la comedia. En el mismo mensaje aseguró que seguirá haciendo humor donde quiera que esté y resumió esa convicción con una frase que emocionó a sus seguidores: "Donde sea que el sol me agarre, chistes".

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá investigar el origen de las amenazas y los mensajes intimidantes denunciados por el comediante.

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Muchos seguidores también le preguntaron por qué decidió inventar una supuesta pelea antes de revelar su salida del país. Camilo respondió que la exposición pública era una forma de mantenerse protegido mientras organizaba su viaje y reducía los riesgos.

Según contó, su mamá le recordó que su trabajo consiste en alegrar la vida de muchas personas. En respuesta, él prometió regresar cuando existan las condiciones para hacerlo.

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Antes de despedirse, el comediante insistió en que nunca hizo nada diferente a contar chistes y entretener al público. Sin embargo, aseguró que la inseguridad lo obligó a priorizar su vida por encima de cualquier proyecto profesional.

Culotauro salió de Colombia acompañado de sus tres perros y con la esperanza de volver algún día. Mientras tanto, pidió a sus seguidores respaldar a los creadores de contenido que continúan trabajando en el país y mantener una mirada crítica frente a la realidad que atraviesa Colombia.