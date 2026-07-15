Aparecen dos fechas claves en el caso de Rosa Mayerly Olaya; Fiscalía las reveló

El caso de Rosa Mayerly Olaya Coronado conmocionó a la comunidad de Soacha, no solo por el ataque ocurrido el pasado 12 de julio, sino también por los nuevos detalles que revelarían una persecución sistemática y un presunto patrón de acoso que se habría prolongado durante varios meses.

La reconstrucción del caso, presentada por la Fiscalía General de la Nación, ha permitido establecer una cronología de los hechos y de las alertas que, según la investigación, antecedieron al crimen.

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De acuerdo con el ente acusador, el hostigamiento habría comenzado en febrero de 2026, cuando Óscar Giovanny Marulanda conoció a Rosa Mayerly en el almacén de artículos para el hogar donde ella trabajaba desde hacía cinco años. Tras manifestarle un interés sentimental y recibir una negativa, el hombre presuntamente inició una conducta de acoso contra la víctima.



Según la Fiscalía, el 10 de mayo Marulanda llegó hasta la vivienda de la madre de Rosa Mayerly con el propósito de buscar información sobre ella. Semanas después, el 5 de junio, habría repetido esa conducta en la residencia del excompañero sentimental de la víctima, hechos que, para los investigadores, evidenciarían un presunto patrón de seguimiento.

Rosa Mayerly Olaya, víctima de feminicidio en un Homecenter de Soacha. /Foto: redes sociales

¿Qué otros detalles se conocieron del ataque contra Rosa Mayerly Olaya?

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Uno de los aspectos revelados por las autoridades es que Rosa Mayerly Olaya solicitó acompañamiento de la Policía Nacional en dos oportunidades. De acuerdo con la investigación, pidió que uniformados la escoltaran desde su lugar de trabajo hasta el transporte público debido al temor que le generaba la presencia constante del presunto agresor a las afueras del establecimiento.

Sin embargo, las autoridades indicaron que no existían denuncias formales ante la Fiscalía ni medidas de protección vigentes a favor de la víctima.

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El coronel Juan Gómez, comandante de la Policía de Soacha, explicó en Noticias RCN que, aunque la institución atendió los llamados relacionados con presuntos hechos de acoso, la ausencia de una denuncia formal limitó las actuaciones que podían adelantarse dentro del marco legal.

El domingo 12 de julio, hacia las 3:15 de la tarde, Óscar Giovanny Marulanda ingresó nuevamente al establecimiento comercial en Soacha. Según la Fiscalía, tras insistir en iniciar una relación sentimental y recibir una nueva negativa, presuntamente atacó a Rosa Mayerly con un arma, causándole cuatro heridas de gravedad frente a varios testigos. La mujer fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Óscar Giovanny Marulanda fue capturado en flagrancia y no aceptó el cargo de feminicidio agravado imputado por la Fiscalía. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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