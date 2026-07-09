Luto en el deporte colombiano: murió una de las mayores leyendas del ciclismo nacional

El ciclismo colombiano está de luto. Este jueves se confirmó la muerte de Rafael Antonio Niño, uno de los corredores más importantes que ha tenido el país y una figura que dejó una huella imborrable en las carreteras nacionales gracias a una carrera llena de títulos y récords que aún permanecen vigentes.

El histórico pedalista boyacense falleció a los 76 años mientras recibía atención médica en Tunja. De acuerdo con la información conocida, Rafael Antonio Niño enfrentaba una enfermedad pulmonar que terminó ocasionando su fallecimiento.

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Con su partida, Colombia despide a uno de los grandes protagonistas de la época dorada del ciclismo nacional, un deportista que convirtió su nombre en sinónimo de disciplina, constancia y victorias.

¿Quién fue Rafael Antonio Niño?

Nacido en el municipio de Cucaita, Boyacá, Rafael Antonio Niño comenzó a escribir su historia deportiva desde muy joven, hasta convertirse en uno de los máximos referentes del ciclismo colombiano.

Su talento rápidamente lo llevó a destacar en las principales competencias nacionales y, con el paso de los años, logró construir un palmarés que muy pocos corredores han conseguido igualar.

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Por ese motivo fue reconocido como "El Niño de Cucaita", apodo con el que miles de aficionados lo identificaron durante décadas.

Su dominio en las carreteras colombianas fue evidente especialmente durante los años setenta, cuando protagonizó una de las etapas más exitosas para el ciclismo nacional.

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Rafael Antonio Niño

Uno de los logros más importantes de Rafael Antonio Niño continúa vigente.

El boyacense conquistó en seis oportunidades la Vuelta a Colombia, convirtiéndose en el máximo ganador de la competencia más tradicional del calendario ciclístico nacional.

Sus títulos llegaron en las ediciones de 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980, una marca que todavía permanece intacta y que lo mantiene como uno de los deportistas más exitosos en la historia de esta prueba.

A esa impresionante cifra se sumaron otros resultados que consolidaron su legado.

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Entre ellos aparecen cinco títulos del Clásico RCN, obtenidos en 1971, 1972, 1973, 1975 y 1976, además de la Vuelta de la Juventud y múltiples victorias que lo convirtieron en protagonista permanente del ciclismo colombiano.

Durante su carrera deportiva también integró importantes equipos nacionales como Postobón, Banco Cafetero, Nectar, Ferretería Reina y Lotería de Boyacá, conjunto con el que puso fin a su etapa como corredor profesional en 1982.

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Rafael Antonio Niño

Después de retirarse de la competencia, Rafael Antonio Niño nunca se alejó del ciclismo.

Su experiencia lo llevó a trabajar en la formación de nuevas generaciones de corredores, aportando sus conocimientos a jóvenes talentos que soñaban con seguir el mismo camino que él recorrió durante tantos años.

Además, desempeñó funciones como director técnico del reconocido equipo Café de Colombia, donde también tuvo la oportunidad de acompañar el desarrollo de importantes figuras del ciclismo nacional.

Gracias a ese trabajo, su aporte no quedó limitado únicamente a sus victorias personales, sino que también ayudó al crecimiento de nuevos corredores que posteriormente representaron al país en competencias nacionales e internacionales.

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El ciclismo colombiano lamentó su partida

Tras conocerse la noticia, diferentes sectores del deporte expresaron mensajes de condolencia para la familia del exciclista.

La Federación Colombiana de Ciclismo publicó un mensaje oficial en el que manifestó su solidaridad con los seres queridos del histórico deportista.

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"El presidente de la Federación, Rubén Darío Galeano Berdugo, el Comité Ejecutivo, los funcionarios, las ligas afiliadas, los deportistas, entrenadores, jueces y toda la familia del ciclismo colombiano expresan sus más sinceras condolencias".

A los mensajes también se sumaron aficionados, periodistas deportivos y personas vinculadas al ciclismo, quienes recordaron las grandes jornadas protagonizadas por Rafael Antonio Niño en las carreteras del país.