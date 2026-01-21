Video de ladrones en Kennedy revela cómo operan en grupo; huyen en bicicletas

Habitantes de la localidad de Kennedy, especialmente en sectores como la avenida Villavicencio entre carreras 80, 81 y 82, reportan un patrón recurrente de hurtos ejecutados por grupos de delincuentes que actúan de manera coordinada.

De acuerdo con un reporte de Noticias Caracol, los ladrones entran en grupo a robar, rodean a sus víctimas y las acorralan para despojarlas de sus pertenencias. Esta forma de operar genera temor, porque afecta tanto a personas que están dentro de negocios como a peatones y ciclistas que transitan por la zona.

Puedes ver: ¿Por dar papaya? Supuesto vidente roba celular a mujer para cumplir su propia predicción



¿Cómo operan los robos en Kennedy y por qué generan preocupación?

Según testimonios recopilados por el medio mencionado, serían cerca de nueve hombres los que participan en estos hurtos, usando armas blancas y, en algunos casos, armas de fuego para intimidar a las personas antes de quitarles objetos de valor como celulares, dinero o bicicletas.



Una vez cometen los robos, los sospechosos huyen rápidamente en bicicletas, lo que dificulta la reacción de comerciantes y ciudadanos que presencian los hechos.



Datos oficiales y análisis de seguridad muestran que la localidad de Kennedy encabeza el ranking de hurto a personas en Bogotá, con miles de ciudadanos afectados durante 2025.

Esto coincide con otros reportes y denuncias que confirman que en esta zona y otras cercanas aumentan los ataques a comerciantes y transeúntes, lo que ha generado preocupación entre quienes viven o trabajan allí.

Puedes leer: Nuevo giro en el caso del joven alemán fallecido en La Guajira: ¿no fue un robo?

Publicidad

Frente a la situación, vecinos y propietarios de negocios han hecho llamados a las autoridades para que refuercen la presencia policial y se incremente la vigilancia en puntos clave de Kennedy.

Muchos habitantes aseguran que el miedo a resultar heridos o agredidos limita la posibilidad de enfrentar a los delincuentes o salir a la calle con normalidad.

#OjoDeLaNoche | En el occidente de Bogotá hay preocupación por un grupo de ladrones que entran a los comercios en manada. Hurtos han quedado grabados en video.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/AtDx7ASvqR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2026

Publicidad

Especialistas en criminalidad recomiendan que en zonas donde se repiten este tipo de hechos se implementen medidas adicionales de protección, como:



Aumento de rondas policiales y puestos de control fijo.

y puestos de control fijo. Instalación de cámaras de seguridad y alarmas comunitarias.

y alarmas comunitarias. Iluminación eficiente de calles y corredores peatonales.

y corredores peatonales. Campañas para acercar a la comunidad con las autoridades locales.

Este tipo de acciones, según expertos, pueden ayudar a disuadir a los delincuentes y dar herramientas a la ciudadanía para protegerse mejor.

La localidad es una de las más afectadas por el hurto en toda la ciudad, lo que pone sobre la mesa la necesidad de acción coordinada entre la comunidad y las autoridades para reducir este tipo de delitos.

Mira también: Fredy Guarín, víctima de violento robo: hombres armados ingresaron a su propiedad