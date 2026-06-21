Maluma y su dura reflexión sobre la fama que lo marcó: “Era adicto a ese ritmo”

Maluma sorprendió a sus seguidores con una honesta reflexión sobre el costo personal de su éxito. En una reciente entrevista, el artista reveló cómo el ritmo frenético de su carrera llegó a afectar su bienestar, al punto de admitir que en cierto momento se volvió “adicto” a esa dinámica de exposición constante.

Durante su conversación con Jessie Cervantes, el intérprete explicó que su relación con la fama ha cambiado de forma significativa. Maluma confesó que hubo una etapa prolongada en la que gran parte de su identidad estaba ligada a la exposición pública y al reconocimiento alcanzado gracias a su música.

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Al punto que esta dependencia emocional de la imagen pública lo llevó a un punto donde le resultaba difícil separar al ser humano de la figura mediática. Ante eso, el cantante mencionó que logró entender que la fama es solo una faceta de su trabajo y no el eje central que lo define como individuo.



Este cambio de perspectiva le permitió vivir con una mayor tranquilidad, tomando la distancia necesaria de su entorno para no sentirse absorbido por las presiones de la industria.

¿Qué fue lo más complicado de la reflexión de Maluma?

Uno de los aspectos más reveladores de la confesión de Maluma fue su reconocimiento de una “adicción” al estilo de vida artístico. El cantante explicó que años de viajes, conciertos y estancias en hoteles generaron una dinámica de la que era difícil salir, pues no le dio descanso a su mente ni a su cuerpo durante esa etapa.

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"Era adicto a ese ritmo", señaló el artista, refiriéndose a la velocidad a la que se movía su vida. Por esta razón, cuando finalmente decidió hacer una pausa en su carrera, enfrentó un proceso de adaptación que calificó como complejo.

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Tanto es así que al detenerse comenzó a cuestionar su realidad y replantearse por completo la manera en la que quería desarrollar su futuro profesional y personal.

Más allá de los escenarios, el cantante explicó que su principal motivación para tomar distancia de la vorágine mediática ha sido la necesidad de reconectarse con las emociones que vivió durante su infancia.

Finalmente, explicó que esta búsqueda de equilibrio lo llevó a priorizar su bienestar y salud mental sobre las exigencias de una rutina de compromisos constantes. Actualmente, el cantante se enfoca en aquello que le brinda paz en su vida.