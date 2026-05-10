Así fue el emotivo anuncio de Maluma para su segundo hijo: “Felices los cuatro”

El cantante colombiano Maluma sorprendió al mundo al anunciar que se convertirá en padre por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez. Esta noticia fue confirmada este domingo 10 de mayo de 2026, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre, situación que generó mayor emoción a sus seguidores.

Juan Luis Londoño o más conocido como Maluma, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la buena nueva con sus más de 63 millones de seguidores.Tanto es así que en la fotografía se observa un momento íntimo donde el cantante y su primera hija, París, aparecen besando el abdomen de Susana Gómez, confirmando la llegada de un nuevo integrante.

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Pese a esta noticia, la pareja no entregó declaraciones sobre el tiempo de gestación de Susana. Sin embargo, un detalle en el pie de foto no pasó desapercibido para los fanáticos, fue que en la publicación apareció un corazón azul, lo que provocó que sus seguidores especulen que el próximo bebé será un varón.



¿Qué más se conoció del nuevo hijo de Maluma?

Cabe destacar que Maluma ya había manifestado en entrevistas previas su deseo de expandir su familia, tanto es así que en marzo de 2026, durante una charla con Jay Wheeler, el artista confesó que le gustaría tener entre tres y cinco hijos, pero, también afirmó que esa decisión depende de la salud de su pareja, Susana.

Recordemos que Susana Gómez, también nacida en Medellín, ha mantenido un perfil discreto frente a la fama de su compañero, alejándose de los reflectores mediáticos. Pero, aún así captó la atención por ser muy fiel al artista.

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Una vez se realizó este anunció provocó una respuesta masiva en redes sociales. En menos de una hora, la publicación acumuló miles de comentarios de felicitación por parte de seguidores y colegas de la industria musical como J Balvin, Ryan Castro y Justin Quiles, quienes felicitaron al cantante por su segundo bebé.

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Uno de los comentarios más destacados fue el de la madre del artista, quien escribió: “Mi mayor regalo, los amo con el alma”. Además, los internautas no tardaron en hacer referencia a uno de los mayores éxitos del cantante, “Felices los 4”, frase que se convirtió en tendencia para celebrar que ahora la familia estará compuesta por cuatro integrantes.

De igual forma, los seguidores del cantante llenaron la publicación Comentarios como “ahora sí felices los cuatro” y “felicidades” se destacaron entre las respuestas de sus seguidores, quienes celebraron el anuncio del artista paisa.