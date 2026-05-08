Sale a la luz la causa de muerte de ‘La Barbie Humana’; exhumaron su cuerpo

Después de cerca de 7 meses aparecieron nuevos detalles del caso de Barbara Jankavski, o más conocida como La Barbie Humana, quien tras meses de incertidumbre y una solicitud formal de exhumación por parte de sus familiares, la Policía Científica Forense de São Paulo confirmó el fallecimiento oficial de la joven de 31 años.

Recordemos que el fallecimiento de Jankavski ocurrió el pasado 2 de noviembre de 2025 en la ciudad de São Paulo, Brasil, esto después de que su cuerpo fue encontrado sin vida en la residencia de Renato Campos Pinto de Vitto, un defensor público de 51 años.

Inicialmente, se habló que Campos estaba con La Barbie Humana debido a que se encontraba interesado en contratar sus servicios. El hombre en su momento le comentó a las autoridades que ambos habían consumido sustancias durante la noche, y al notar que la joven no respondía, decidió contactar a las autoridades.

Revelan identidad del político dueño de casa donde apareció la Barbie Humana sin vida Foto: redes sociales de la Barbie Humana

¿Por qué exhumaron a ‘La Barbie Humana’?

El reporte inicial de las autoridades indicaba una causa de muerte específica, pese a esto, la familia de la creadora de contenido no quedó satisfecha con los resultados, esto debido a que según ellos el cuerpo presentaba lesiones sospechosas, como marcas que podrían sugerir asfixia o estrangulamiento, por lo cual, pidieron ahondar en la investigación.

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Ante estas dudas, el cuerpo fue exhumado el pasado 3 de febrero para un segundo análisis. Sin embargo, la Policía Científica Forense confirmó lo dictaminado anteriormente, el deceso de Barbara se produjo debido a un ataque al corazón, reafirmando que este se presentó por el consumo de sustancias.

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De igual forma, la Policía Civil manifestó que mantendrá el caso abierto, investigando bajo la etiqueta de "muerte sospechosa" para esclarecer cualquier otra circunstancia que pudiera haber rodeado el evento.



¿Quién era la ‘Barbie Humana’?

Barbara Jankavski no era una desconocida en el entorno digital. Con más de 50 mil seguidores en Instagram, la influencer se hizo famosa por documentar un estilo de vida lleno de excentricidades y hábitos saludables.

Sin embargo, su mayor reconocimiento provino de su transformación física, esto después de las 30 cirugías para parecerse al personaje de Mattel. El caso continúa bajo la lupa de la justicia brasileña, mientras sus allegados esperan que las investigaciones finales brinden la paz necesaria tras esta tragedia.

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