Actor de ‘Patito Feo’ es condenado por acceder a una compañera de la misma serie

En las últimas horas, se confirmó un fallo con relación a la serie ‘Patito Feo’, esto después de que la justicia brasileña haya dejado en firme la condena contra el actor Juan Darthés. El Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región (TRF-3) ratificó la sentencia de seis años de prisión por el delito de abuso contra su excompañera de elenco Thelma Fardín.

Las autoridades de Brasil desestimaron los recursos presentados por la defensa de Darthés, que alegaba falta de pruebas de violencia física o amenaza grave. No obstante, los magistrados determinaron que se trata de un "caso típico de violencia ocurrida en el ámbito privado", donde el testimonio de la víctima cobra relevancia.

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Ante esto se conoció que Juan Darthés deberá cumplir su condena bajo un régimen semiabierto, es decir que el actor podrá salir durante el día para realizar actividades laborales o de estudio, pero tiene la obligación estricta de regresar a dormir todas las noches a un centro penitenciario.



¿Cómo fue la denuncia dentro del elenco de ‘Patito Feo’?

Cabe destacar que la denuncia se hizo pública en 2018, pero se conoció que los hechos ocurrieron en mayo de 2009 durante una gira de la serie juvenil Patito Feo en Managua, Nicaragua. En aquel momento, Thelma Fardín tenía 16 años, mientras que Darthés era un actor que tenía 45 años.

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Una vez se presentó la denuncia, Darthés se radicó en Brasil aprovechando que la constitución de ese país prohíbe la extradición de sus propios ciudadanos. Ante esta situación, las autoridades tuvieron que hacer una cooperación inédita entre las justicias de Argentina, Nicaragua y Brasil para que el juicio pudiera llevarse a cabo en territorio brasileño por delitos cometidos en el extranjero.

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Tras conocerse la ratificación de la condena este 6 de mayo de 2026, Thelma Fardín, actriz de Patito Feo, expresó su alivio y orgullo a través de sus redes sociales con la frase: "Ganamos otra vez". En declaraciones a medios de comunicación, la actriz resaltó que este resultado es una "victoria enorme personal y de toda la sociedad" tras ocho años de lucha contra los obstáculos del sistema.

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Fardín envió un mensaje a su versión adolescente de 16 años, asegurando que, a pesar de la fatiga y el cansancio del proceso, finalmente se consiguió justicia. Este fallo no sólo cierra un capítulo legal para los involucrados, sino que consolida un precedente contra este tipo de situaciones.