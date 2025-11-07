Publicidad

Revelan identidad del político dueño de casa donde apareció la Barbie Humana sin vida

La Barbie Humana murió en la casa de reconocido político de 51 años. La policía investiga la muerte sospechosa por lesiones en la víctima.

Foto: redes sociales de la Barbie Humana
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

La joven influencer brasileña Bárbara Jankavski Márquez, mundialmente conocida en plataformas digitales como la Barbie humana, de 31 años de edad, fue encontrada sin vida en circunstancias catalogadas como "muerte sospechosa" dentro de unaresidencia en la zona oeste de São Paulo.

El cuerpo fue descubierto el domingo 2 de noviembre, y lo que captó la atención de las autoridades y la opinión pública es la identidad del hombre que figura como propietario del inmueble y que la acompañaba esa noche: un funcionario público de alto perfil.

Puedes leer: Él era Dávinson Gaviria, cantante de música popular que perdió la vida en pleno concierto

La Barbie Humana, cuyo nombre de usuario en redes era 'Boneca desumana' (muñeca deshumana), había labrado su fama en TikTok e Instagram compartiendo contenido sobre su estilo de vida y las múltiples y costosas cirugías estéticas a las que se sometió para emular la apariencia de la icónica muñeca.

Con más de 340 mil seguidores en TikTok y superando los 56 mil en Instagram, su muerte dejó a seguidores, familiares y amigos esperando respuestas claras sobre lo sucedido.

¿Quién es Renato Campos Pinto de Vitto?

El propietario de la vivienda donde se produjo el trágico hallazgo fue identificado por las autoridades como Renato Campos Pinto de Vitto. De 51 años de edad, Pinto de Vitto es un defensor público, lo que lo sitúa directamente en el ámbito de la función pública en São Paulo.

Según el informe policial, el funcionario público reconoció ante los investigadores haber estado con Bárbara Jankavski Márquez la noche de su deceso. Él mismo declaró que había contratado a la joven para la prestación de "servicios sexuales" durante la madrugada del día anterior a su muerte.

La versión ofrecida por el defensor público indica que, mientras se encontraban en la vivienda, ambos consumieron sustancias alucinógenas o drogas. El funcionario relató que, en medio del consumo, la influencer se durmió a su lado.

De Vitto afirmó que Barbie Humana perdió el conocimiento mientras veían televisión. Al percatarse de que la joven no respiraba, procedió a llamar a la ambulancia.

Puedes leer: Chats entre niño que le quitó la vida a sus papás y su novia virtual; dárselos a los cerdos

Los paramédicos que acudieron a la residencia, ubicada en el barrio Lapa, confirmaron su fallecimiento aproximadamente a las 9:00 de la noche.

Sin embargo, los detalles encontrados en la escena por los funcionarios policiales plantearon serias dudas sobre la narrativa de una muerte natural o súbita, a pesar de que inicialmente se registró como tal.

La joven fue hallada vestida únicamente con ropa interior, pero lo más inesperado fue la presencia de una lesión visible en el ojo y diversas marcas en la espalda.

Estos indicios de posible violencia llevaron a las autoridades a catalogar el caso como una muerte sospechosa, trasladando la investigación al 7.º Distrito Policial (Lapa).

El caso sigue abierto, mientras los investigadores aguardan los resultados cruciales de los análisis forenses.

Específicamente, se ordenaron exámenes necroscópicos y toxicológicos para determinar si el fallecimiento fue causado por los presuntos consumos de drogas o si existió una causa violenta.

Una amiga del propietario del inmueble habría aportado un posible testimonio a la investigación, indicando que estuvo en el lugar alrededor de las 4 de la mañana y que presuntamente vio a la Barbie Humana caer accidentalmente, un suceso que, según su declaración, pudo haber sido la causa de la lesión en su rostro.

Tras conocerse la delicada situación que vinculaba a Renato Campos Pinto de Vitto con el deceso de la influencer, la Defensoría Pública de São Paulo confirmó que el funcionario solicitó inmediatamente un alejamiento temporal de sus funciones.

La institución señaló que De Vitto permanece apartado de sus actividades oficiales mientras las indagaciones sobre la muerte de Bárbara Jankavski se desarrollan plenamente.

