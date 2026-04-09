Expareja de Maluma le saca trapitos al sol con contundente carta: "Yo para ti no fui nada"

La tranquilidad del encierro en el reality chileno El Internado se vio sacudida por una confesión que nadie esperaba.

La modelo y creadora de contenido colombo-japonesa, Akemi Nakamura, decidió abrir su baúl de los recuerdos y desempolvar una historia que marcó casi una década de su vida: su relación con el astro mundial Maluma.

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En una actividad diseñada para que los participantes expresaran sus sentimientos hacia personas ausentes, Akemi tomó papel y lápiz para dirigirse directamente a Juan Luis Londoño, el hombre detrás de la fama.



Las palabras de Nakamura no fueron un simple saludo, sino un descargo cargado de una mezcla agridulce de nostalgia y reproche.

La modelo inició su lectura confesando que extraña una conexión que la haga vibrar, pero rápidamente el tono cambió hacia una realidad mucho más cruda sobre lo que vivió junto al intérprete.

Con una franqueza que impactó a sus compañeros y a la audiencia, señaló que más allá de las situaciones de infidelidad que rodearon su vínculo, lo que más le dolió fue la falta de lealtad y de agradecimiento por parte del cantante paisa.

Durante la emisión del capítulo 109, Akemi fue enfática al describir cómo se sintió durante esa etapa, mencionando que fue objeto de humillaciones y burlas que pisotearon su esfuerzo personal.

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"Estas palabras que nunca he dicho abiertamente son para Juan Luis, que, extraño una relación así, que me haga vibrar. Me hace falta el Juan Luis que conocí. Más allá de las infidelidades, es la falta de agradecimiento y lealtad. El que me ridiculizaras, humillaras y me pisotearas todo lo que había construido".

"Pienso tanto que para mí fuiste todo, en cambio yo para ti no fui nada", fue una de las frases más potentes de su carta, reflejando una herida que, a pesar de los años, parece seguir presente en su memoria.

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Esta relación, que se mantuvo con un perfil bajo y alejada de los reflectores durante unos ocho años, llegó a su fin definitivo en 2018, justo cuando el cantante inició un breve romance con otra modelo.

Sin embargo, el giro de esta historia es que no todo fue oscuridad en el relato de Nakamura. A pesar del dolor expresado, la modelo no dudó en reconocer la admiración que siente por la carrera profesional de su expareja.

Destacó que el éxito que Maluma cosecha hoy en día es fruto de una lucha constante, sacrificios y una perseverancia que ella presenció de cerca.

Akemi, expareja paisa-asiática de Maluma, le dedica una carta en donde lo acusa de infiel y desleal pic.twitter.com/SOwjR8mmv9 — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) April 9, 2026

Esta dualidad entre el hombre que la lastimó y el artista que admira fue el eje central de su intervención en el programa de la cadena Mega.

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Un detalle curioso y humano que Akemi compartió fue la faceta doméstica de Maluma. Entre lágrimas y reflexiones, confesó que extraña mucho los platillos que el cantante solía prepararle, afirmando que "nadie cocina como Juancho cocina".

Este matiz revela una cotidianidad íntima que pocos conocen del "Pretty Boy", mostrando que, más allá de los escenarios, existía un Juan Luis que ella amó profundamente.

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La modelo también aprovechó el espacio para hablar de su propio proceso de sanación, asegurando que ha decidido perdonarse por haber permitido situaciones negativas en el pasado.

Mientras tanto, Maluma se encuentra en una etapa de vida totalmente diferente, disfrutando de su familia junto a Susana Gómez y su pequeña hija Paris, y hasta el momento ha guardado silencio frente a las declaraciones de su ex en la televisión chilena.