La predicción de Mhoni Vidente sobre le terremoto en Venezuela; advirtió a otro país

Los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 no solo generaron preocupación por la emergencia que vive el país, sino que también reactivaron una conversación que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Miles de usuarios comenzaron a recordar antiguas declaraciones de Mhoni Vidente, asegurando que la astróloga había hablado meses atrás sobre movimientos sísmicos y cambios importantes que afectarían a varias naciones de Sudamérica.

Puedes leer: Los errores imperdonables que cometen las personas en medio de un temblor, según expertos



Tras conocerse la magnitud de los sismos y las imágenes de los daños registrados en distintas ciudades venezolanas, numerosos videos con antiguas predicciones de Mhoni empezaron a compartirse nuevamente.

Sus seguidores afirmaron que varias de sus declaraciones parecían coincidir con lo ocurrido, mientras otros usuarios señalaron que sus mensajes hablaban de forma general sobre fenómenos naturales en la región.

Publicidad

Puedes leer: VIDEOS: Temblor se siente con fuerza en Bogotá: ¿dónde fue el epicentro?

Los terremotos registrados en Venezuela provocaron una gran movilización de los organismos de emergencia. Los reportes iniciales indicaron que el país fue sacudido por dos movimientos telúricos ocurridos con pocos segundos de diferencia, lo que incrementó la preocupación entre la población y generó una amplia difusión de videos grabados por ciudadanos durante la emergencia.

Terremoto de 7,1 en Venezuela /Foto: AFP

Publicidad

Las predicciones de Mhoni Vidente

En medio de la emergencia, usuarios rescataron videos y publicaciones en los que Mhoni Vidente hablaba sobre un año de cambios para varios países latinoamericanos.

Entre las declaraciones que más se compartieron aparecen aquellas en las que mencionó que durante 2026 podrían presentarse movimientos de tierra en distintas zonas del continente y que varios países atravesarían transformaciones importantes.

Según los videos difundidos nuevamente, la astróloga aseguró que el continente viviría un periodo marcado por fenómenos naturales asociados a cambios climáticos y energéticos.

Después de los terremotos registrados en Venezuela, esos fragmentos comenzaron a circular de manera masiva, convirtiendo nuevamente el nombre de Mhoni Vidente en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Puedes leer: Se han sentido varios temblores en Colombia: cómo reaccionar de manera segura

También habló sobre nuevos movimientos sísmicos

Otra de las declaraciones que ha generado comentarios corresponde a un mensaje en el que Mhoni Vidente afirmó que los movimientos sísmicos continuarían presentándose en diferentes regiones del mundo y advirtió a México.

Publicidad

En una de sus intervenciones manifestó que seguirían registrándose temblores y que incluso algunos volcanes podrían presentar actividad.

Estas afirmaciones han sido ampliamente compartidas por sus seguidores, quienes consideran que las recientes emergencias coinciden con lo expresado anteriormente por la astróloga.

Publicidad

Sin embargo, otros usuarios recuerdan que los fenómenos sísmicos son estudiados por especialistas en geología y que, hasta el momento, no existe un método científico que permita predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto.