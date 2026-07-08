El motivo por el que Jhay P contactó a Greeicy Rendón: “Se lo mandamos”

El ascenso de Jhay P en la escena del género urbano está marcado por hitos importantes, pero pocos no generaron tanta curiosidad como su reciente colaboración con Greeicy Rendón.

En una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, el artista paisa compartió detalles inéditos sobre cómo se gestó el tema "Le pedí a Dios que me alejara de ti" y la audaz estrategia que utilizó para captar la atención de la cantante caleña.

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A diferencia de otros acercamientos tradicionales en la industria, Jhay P y su equipo decidieron apostar por la persistencia y las plataformas digitales. El artista confesó que el motivo principal de contactarla fue la fe en el tema que habían compuesto, por lo que no dudaron en utilizar todos los canales posibles.



"La etiqueté en TikTok y se la mandamos; mi equipo se la mandó, Universal se la mandó, se la mandamos por parte del equipo de trabajo de ella... se la mandamos por todos lados", explicó el cantante sobre el despliegue realizado para que la propuesta llegara a oídos de Greeicy.

Según Jhay P, este movimiento fue excepcional en su carrera, asegurando que "la única persona que nosotros hemos etiquetado para una canción fue Greeicy". Aunque la idea fue un éxito, el artista aún se muestra sorprendido por la efectividad de la táctica: "No sé si volvamos a hacer esa idea, esa estrategia, pero si la volvemos a hacer, pues no sé".

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¿Cómo fue el encuentro de Jhay P y Greeicy Rendón?

A pesar de haber concretado la colaboración de manera digital, el encuentro físico entre ambos artistas ocurrió directamente en el set de filmación del videoclip oficial. Jhay P describió la experiencia como reveladora, destacando que la imagen de la artista en redes se queda corta: "Es más linda en persona".

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Al ser preguntado sobre lo que más le impactó de la intérprete de "Los Besos", Jhay P no dudó en resaltar su calidad humana por encima de su fama. "Me llamó mucho la atención la autenticidad y como la sencillez que tiene; yo también soy muy sencillo, también muy relajado, tranquila, bien, es buena energía, es respetuosa", afirmó.

Grabar junto a una de las figuras más importantes del pop urbano en Colombia podría resultar intimidante para muchos talentos emergentes, pero Jhay P enfrentó el reto con seguridad. El artista mencionó que no sintió temor al estar al lado de Greeicy, sino que lo vio como una plataforma para su crecimiento.

"Gracias a Dios no no tuve miedo, siempre cojo eso como oportunidades, entonces cojo la mejor actitud para este tipo de cosas... arrollador sin miedo a nada", sentenció el paisa durante la entrevista para El Klub.