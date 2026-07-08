Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
PAGOS PROSPERIDAD SOCIAL
¡COBRA LA RENTA CIUDADANA!
JUGUETES QUE EXPLOTAN

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El motivo por el que Jhay P contactó a Greeicy Rendón: “Se lo mandamos”

El motivo por el que Jhay P contactó a Greeicy Rendón: “Se lo mandamos”

El cantante de música urbana pasó por El Klub de La Kalle y reveló por qué decidió contactar a Greeicy Rendón a través de las redes sociales.

Jhay P sorprendió al contar cómo contactó a Greeicy Rendón por redes sociales
Jhay P sorprendió al contar cómo contactó a Greeicy Rendón por redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

El ascenso de Jhay P en la escena del género urbano está marcado por hitos importantes, pero pocos no generaron tanta curiosidad como su reciente colaboración con Greeicy Rendón.

En una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, el artista paisa compartió detalles inéditos sobre cómo se gestó el tema "Le pedí a Dios que me alejara de ti" y la audaz estrategia que utilizó para captar la atención de la cantante caleña.

Puedes leer: Tini rompe el silencio sobre Greeicy y Mike Bahía tras ser mencionada en triángulo amoroso

A diferencia de otros acercamientos tradicionales en la industria, Jhay P y su equipo decidieron apostar por la persistencia y las plataformas digitales. El artista confesó que el motivo principal de contactarla fue la fe en el tema que habían compuesto, por lo que no dudaron en utilizar todos los canales posibles.

Te puede interesar

Quién es Tini: el supuesto triángulo con Greeicy y Mike Bahía
Farándula

Ella es Tini, la mujer que relacionan con el supuesto triángulo entre Greeicy y Mike Bahía

Mike Bahía aparece tras la supuesta ruptura con Greeicy
Farándula

El mensaje de Mike Bahía tras la supuesta ruptura con Greeicy: "Mi corazón aguanta"

"La etiqueté en TikTok y se la mandamos; mi equipo se la mandó, Universal se la mandó, se la mandamos por parte del equipo de trabajo de ella... se la mandamos por todos lados", explicó el cantante sobre el despliegue realizado para que la propuesta llegara a oídos de Greeicy.

Según Jhay P, este movimiento fue excepcional en su carrera, asegurando que "la única persona que nosotros hemos etiquetado para una canción fue Greeicy". Aunque la idea fue un éxito, el artista aún se muestra sorprendido por la efectividad de la táctica: "No sé si volvamos a hacer esa idea, esa estrategia, pero si la volvemos a hacer, pues no sé".

Publicidad

¿Cómo fue el encuentro de Jhay P y Greeicy Rendón?

A pesar de haber concretado la colaboración de manera digital, el encuentro físico entre ambos artistas ocurrió directamente en el set de filmación del videoclip oficial. Jhay P describió la experiencia como reveladora, destacando que la imagen de la artista en redes se queda corta: "Es más linda en persona".

Publicidad

Puedes leer: Greeicy asegura que terminó su relación con Mike Bahía por otra mujer; así se enteró

Al ser preguntado sobre lo que más le impactó de la intérprete de "Los Besos", Jhay P no dudó en resaltar su calidad humana por encima de su fama. "Me llamó mucho la atención la autenticidad y como la sencillez que tiene; yo también soy muy sencillo, también muy relajado, tranquila, bien, es buena energía, es respetuosa", afirmó.

Te puede interesar

Luisa Fernanda W confiesa qué habría pasado con Pipe Bueno si Legarda siguiera vivo
Farándula

Luisa Fernanda W confiesa qué habría pasado con Pipe Bueno si Legarda siguiera vivo

El conmovedor mensaje de la esposa de Luis Díaz a su madre fallecida
Farándula

Esposa de Luis Díaz preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “No hay un solo día”

Grabar junto a una de las figuras más importantes del pop urbano en Colombia podría resultar intimidante para muchos talentos emergentes, pero Jhay P enfrentó el reto con seguridad. El artista mencionó que no sintió temor al estar al lado de Greeicy, sino que lo vio como una plataforma para su crecimiento.

"Gracias a Dios no no tuve miedo, siempre cojo eso como oportunidades, entonces cojo la mejor actitud para este tipo de cosas... arrollador sin miedo a nada", sentenció el paisa durante la entrevista para El Klub.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Greeicy Rendón

Farándula