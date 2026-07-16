Destapan el último adiós de Darío Gómez a Francy: "Yo te quiero decir algo"

Darío Gómez sigue vivo entre quienes compartieron escenario con él, pero para Francy su ausencia es más fuerte. La cantante aseguró que el ‘Rey del Despecho’ no solo impulsó su carrera desde que era una niña, sino que también le dejó un mensaje que considera el regalo más valioso que recibió del artista.

El último encuentro entre ambos ocurrió el 16 de junio, en el set del programa Día a Día de Caracol Televisión, durante la grabación de un especial por los 30 años de trayectoria de Francy. Lo que parecía ser una celebración más terminó convirtiéndose en la última conversación que tendría con el hombre que: "fue mi papá musical" aseguró.

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En medio del homenaje, Darío Gómez pidió unos minutos para dirigirse a la cantante. Fue entonces cuando pronunció unas palabras que ella nunca olvidará:



“Recuerdo que me dijo: ‘Francy, yo te quiero decir algo. Si nadie cree en ti, si nadie te apoya, lo importante es que tú creas en todo lo que tú puedes lograr porque eres una artista maravillosa. Te vi nacer como artista y ya no eres esa niña, pero eres esa mujer con tantos éxitos, entonces lo importante es que creas siempre en ti'".

Aquel consejo quedó grabado en la memoria de Francy. Semanas después, la inesperada partida del intérprete de 'Nadie es eterno' hizo que ese mensaje adquiriera un valor mucho más especial para la artista, quien asegura que aún lo recuerda antes de subir a cualquier escenario.

¿Cómo fue la relación entre Darío Gómez y Francy?

La historia entre ambos comenzó cuando Francy apenas tenía nueve años. Darío Gómez descubrió su talento en el Valle del Cauca y le prometió que algún día trabajaría con ella. El cantante cumplió su palabra al crear una disquera que le permitió grabar su primer álbum, 'Como un ángel'.

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Ese respaldo marcó el comienzo de la carrera de Francy y transformó por completo su vida. La cantante recuerda que el primer pago que recibió gracias a la oportunidad que le dio Darío Gómez le permitió cumplir uno de los mayores sueños de su familia.

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“Él me dio la oportunidad de salir adelante y de comprarme mi primera casa, porque con lo que me pagó, compré la casa para mi mamá, yo solamente tenía 13 años”, recordó la artista.

Durante el homenaje, Darío también aprovechó para reconocer el camino que había recorrido su discípula. Frente a las cámaras le dijo: “Te felicito y te admiro por este talento. Pocos son los artistas que logran llegar a donde tú estás y tú lo has hecho con mucha calidad”.

La cantante recuerda que esas no fueron las únicas palabras que recibió del artista. En otra conversación, mientras le entregaba su primer trabajo discográfico, también la animó con un mensaje que sigue guiando su carrera: “Mona, no importa si la gente no reconoce tu talento, lo importante es que tú te reconozcas”.

Francy asegura que esas enseñanzas siguen presentes en cada presentación que realiza. Aunque llegue a lugares donde el público aún no conoce su música, recuerda que el primero en confiar en ella fue Darío Gómez, motivo por el que continúa defendiendo su estilo y su identidad artística.

La muerte del 'Rey del Despecho' representó uno de los momentos más difíciles de su vida. La artista confesó que la noticia la sorprendió porque apenas unas semanas antes habían compartido abrazos, risas y una conversación que, sin saberlo, terminó siendo una despedida para siempre.

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