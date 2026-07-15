Diego Guauque confiesa el papel que tuvo su perrito durante su batalla contra el cáncer

Diego Guauque, reconocido por su trayectoria en el periodismo de investigación y por haber superado el cáncer, compartió una emotiva reflexión en la que relaciona el comportamiento de su mascota con la lucha que libró por su vida.

A través de sus redes sociales, el comunicador reveló cómo Vito, su perro de 40 kilos, se convirtió en una inesperada fuente de aprendizaje sobre la disciplina, la perseverancia y la resiliencia.

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En un video publicado recientemente, Diego relató, con un toque de humor, los retos de convivir con su mascota. Según explicó, la familia enfrentaba una situación particular por el comportamiento del animal:"Tenemos un problema, ese problema tiene nombre, se llama Vito, un perro de 40 kilos al que nunca supimos criar, o bueno, lo criamos con demasiado amor (...) lo malcriamos", detalló.



La historia gira en torno a la insistencia de Vito por dormir en la cama principal de la casa, una regla que sus dueños intentaron imponer durante semanas sin éxito. Cada vez que lo bajaban, el perro esperaba pacientemente a que apagaran las luces para volver a subir.

El periodista contó que esta situación se prolongó durante casi un mes y recordó una de las enseñanzas que le dejó su mascota. "Él muy convencido dijo: 'No, esta cama también es mía'. Y lo más curioso es que nunca se dio por vencido; jamás entendió un 'no' como un nunca, lo entendía como un 'todavía no'".

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¿Cuál fue la reflexión de Diego Guauque sobre Vito?

Más allá de la anécdota, el periodista aprovechó la historia para establecer un paralelismo con la batalla que enfrentó contra el leiomiosarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente que le fue diagnosticado en 2023. El tratamiento incluyó varias sesiones de quimioterapia y una compleja cirugía en la que le fue extirpado uno de sus riñones.

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Guauque recordó que, durante su hospitalización, adoptó un mantra que repetía cada día para mantenerse fuerte: "Yo también tuve una época en la que todos los días repetía una misma frase: 'fuera sarcoma, fuera sarcoma, fuera sarcoma'".

Para el comunicador, la persistencia fue determinante en su proceso de recuperación, una lección que encontró reflejada en la actitud de Vito y que resumió con una frase cargada de significado: "Él fue tan persistente que consiguió subirse a una cama y yo traté de seguir igual de persistente para lograr bajarme de otra, la del hospital", mencionó en su reflexión.

Tras superar la enfermedad, Diego Guauque convirtió su experiencia en un mensaje de esperanza para otros pacientes. De hecho, durante una reciente cita de control médico, aprovechó sus redes sociales para pedir mensajes de apoyo para una mujer que actualmente enfrenta el mismo diagnóstico que él logró superar.