El objeto clave que delató a la mujer que estuvo con Camila Potosí antes de su desaparición

La captura de Yulieth Angulo en Cali representa uno de los avances más importantes en la investigación por la muerte de Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo al momento de su desaparición.

Las autoridades identificaron a Yulieth como la conductora de la motocicleta en la que la víctima fue vista por última vez. Actualmente permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones, luego de que nuevas evidencias y los testimonios de sus familiares fortalecieran el proceso en su contra.

Uno de los elementos clave para su captura fue el hallazgo de una chancla en un solar cercano a su vivienda. Según la investigación, los familiares de ella comenzaron a sospechar al encontrar similitudes entre ese calzado y el que llevaba puesto María Camila en las imágenes de las cámaras de seguridad captadas el 16 de julio.

En declaraciones a Red+, Yamileth Zamorano, suegra de la hoy capturada, relató que decidió confrontarla después de reconocerla en los videos que comenzaron a circular en redes sociales. "Yo le dije: 'Si usted tiene algo que ver, pues usted paga, porque nosotros no tenemos nada que ver. Yulieth, hable'".

Cámaras de seguridad y testimonios analizan las actitudes de la mujer que estuvo con Camila Potosí momentos antes de su desaparición. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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¿Qué otros comportamientos mostró Yulieth ante su familia?

Además del hallazgo de la chancla, los familiares aseguraron haber observado comportamientos que llamaron su atención. Yamileth Zamorano relató que, poco después de la desaparición de María Camila, Yulieth salió hacia el solar de la vivienda con una toalla en la mano. Posteriormente, uno de sus hijos encontró en ese lugar la chancla que ahora hace parte de la investigación.

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Por su parte, Carlos Rincón, expareja de la detenida, afirmó que Yulieth no regresó a dormir la noche en que desapareció Camila Potosí y que tampoco respondió a sus llamadas o mensajes. Según su testimonio, tanto él como su familia también fueron engañados por la mujer.

María Camila Potosí desapareció tras salir de su vivienda para asistir a unos exámenes médicos relacionados con su embarazo. Cuatro días después, su cuerpo fue hallado con signos de violencia y envuelto en sábanas a un costado del río Meléndez, en la vía hacia el corregimiento de La Buitrera, en Cali. Al momento del hallazgo, las autoridades confirmaron que la bebé ya no se encontraba con ella.

Actualmente, las autoridades mantienen la búsqueda de Sofía, la bebé de María Camila, cuyo paradero sigue siendo desconocido. La Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana ofrecieron una recompensa de 250 millones de pesos por información que permita esclarecer el crimen e identificar a todos los responsables.

El general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que una de las principales hipótesis contempla la participación de más de cuatro personas en el caso.

Mientras tanto, Yulieth Angulo permanece a disposición de las autoridades y es interrogada como parte de las diligencias para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la menor.

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