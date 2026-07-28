Las dos contradicciones de Yulieth Angulo en muerte de Camila Potosí y aumentan las sospechas

Las investigaciones por la muerte de María Camila Potosí, la joven de 21 años hallada sin vida en el sector de La Buitrera, en Cali, han tomado un nuevo rumbo tras las declaraciones de su pareja sentimental.

En una entrevista con el pódcast Conducta Delictiva, Cristian aseguró que la mujer señalada como principal sospechosa mostró un evidente estado de nerviosismo y entregó versiones contradictorias sobre los últimos momentos que compartió con la víctima.

Según relató, la actitud de la mujer durante los primeros encuentros con la familia estuvo marcada por la tensión y la inseguridad. "Estaba muy nerviosa. Ella decía que estaba nerviosa porque sentía que todos la estábamos atacando con preguntas", recordó.



Frente a ello, los allegados le respondieron que esa reacción era comprensible debido a la desaparición de Camila y a que ella había sido la última persona captada por cámaras de seguridad junto a la joven.

La principal contradicción, según Cristian, surgió al reconstruir lo ocurrido el pasado 16 de julio, día en que se perdió el rastro de María Camila Potosí. En un primer momento, la mujer aseguró que se encontró con la joven en horas de la mañana, le pidió que la esperara y posteriormente la llevó hasta su vivienda, una versión que, según indicó, coincidía inicialmente con algunos registros de cámaras de seguridad.

Camila Potosí: su pareja contó cómo inició el romance y descubrieron el embarazo /Foto: suministrada Conudcta Delictiva

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Sin embargo, durante la misma conversación habría modificado su relato. De acuerdo con Cristian, la mujer afirmó después que recogió a Camila y que, tras salir del lugar donde se encontraban, ambas se dirigieron hacia el sector donde está ubicado un hospital.

¿Qué más comentó la pareja de Camila Potosí sobre la principal sospechosa?

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Cristian afirmó que esas inconsistencias fueron advertidas rápidamente por los familiares de la víctima. "Después la otra familiar que estaba ahí dijo: 'Ella está diciendo muchas versiones'", relató.

Asimismo, aseguró que, a medida que avanzaba la conversación, la mujer "iba hablando más nerviosa, como que cambiaba ciertas cosas", razón por la que la familia llegó a la conclusión de que "ella tiene que saber algo".

Camila Potosí tenía ocho meses de embarazo cuando desapareció. El 19 de julio, tres días después de que su familia reportara su desaparición, las autoridades hallaron su cuerpo a orillas del río Meléndez, en el kilómetro 3 de la vía hacia La Buitrera.

Los familiares de la joven sostienen que la bebé que esperaba fue extraída de su vientre y han solicitado a las autoridades intensificar la búsqueda para establecer el paradero de la recién nacida.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que la mujer señalada como principal sospechosa quien fue vista por última vez junto a Camila Potosí a bordo de una motocicleta ya rindió interrogatorio ante las autoridades como parte de la investigación.

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La pareja de Camila Potosí dio a conocer nuevos detalles e información sobre las horas previas a la desaparición de la joven Foto: pantallazo tomado de Conducta Delictiva

En la entrevista, Cristian también recordó el momento en que reconoció el cuerpo de su pareja, una experiencia que calificó como devastadora y en la que pudo identificarla por sus tatuajes, sus cejas y la ropa que vestía.