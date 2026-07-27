La última conversación: pareja de Camila Potosí reveló detalles de su historia de amor

Cristian, pareja de María Camila Potosí y padre de la bebé que esperaba la joven, habló sobre su historia de amor, el momento en que descubrieron que serían padres y los últimos momentos que compartieron antes de que ella desapareciera en Cali.

En una entrevista para el pódcast Conducta Delictiva, el joven recordó diferentes detalles de la relación que mantuvo con María Camila Potosí y relató cómo la llegada de su hija, a quien habían decidido llamar Alaia, cambió los planes que tenían como pareja.

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La conversación se conoció en medio de la conmoción que ha generado el caso de la joven de 21 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 16 de julio en Cali y posteriormente fue hallada sin vida cuatro días después, mientras que su bebé no estaba con ella.

La investigación de las autoridades continúa y ha puesto la atención sobre personas cercanas al entorno de María Camila, entre ellas un espacio relacionado con cursos prenatales al que la joven comenzó a asistir durante su embarazo.

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En medio de este contexto, Cristian decidió contar cómo comenzó la relación y qué ocurrió durante los meses en los que ambos esperaban convertirse en padres.

Así comenzó la historia de amor de María Camila Potosí y Cristian

Según relató el joven, su relación con María Camila comenzó de una manera bastante cercana, pues ella era una de las mejores amigas de su hermana.

Ese vínculo previo permitió que ambos se conocieran y comenzaran a compartir momentos que, con el paso del tiempo, terminaron convirtiéndose en una relación sentimental.

Cristian recordó con especial cariño aquel primer encuentro y aseguró que desde el principio hubo una conexión entre los dos.

“El primer recuerdo es el día que nos conocimos... hablamos tan bacano como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo”.

Con el paso del tiempo, esa cercanía se transformó en un noviazgo en el que, de acuerdo con su relato, comenzaron a construir diferentes proyectos juntos.

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La última conversación: pareja de Camila Potosí reveló detalles de su historia de amor

Un accidente llevó a descubrir el embarazo

El embarazo de María Camila fue descubierto después de un accidente de tránsito en motocicleta que sufrió la joven.

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Luego del hecho, la mujer acudió a un centro médico para recibir atención debido a un golpe que había recibido en el abdomen.

Fue durante este proceso de valoración cuando se realizó una prueba que terminó confirmando que estaba embarazada.

La noticia tomó por sorpresa a Cristian, quien reconoció que en ese momento sus sentimientos comenzaron a cambiar y que la posibilidad de convertirse en padre hizo que empezara a asumir la situación de una manera diferente.

“Ahí cambió la cosa... uno madura. Me ilusioné, queríamos tener el bebé”.

A partir de ese momento, la pareja comenzó a imaginar cómo sería su vida con la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Cristian contó que inicialmente había deseado que el bebé fuera un niño. Sin embargo, cuando conocieron que esperaban una niña, la noticia también estuvo acompañada de mucha ilusión.

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La pequeña recibiría el nombre de Alaia, una elección que se convirtió en parte de los planes que la pareja comenzó a construir durante el embarazo.

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La última conversación antes de que María Camila desapareciera

Cristian también recordó lo ocurrido durante el jueves 16 de julio, día en que María Camila Potosí fue reportada como desaparecida.

Según contó en la entrevista, ambos mantuvieron comunicación durante buena parte de la jornada a través de llamadas y mensajes. La joven también le enviaba fotografías y le contaba detalles sobre las actividades que estaba realizando.

En un momento, María Camila le informó que había asistido a una cita médica en el sector de Polvorines.

Posteriormente, le contó que una supuesta amiga "se había ofrecido" a llevarla en motocicleta hasta la vivienda de un familiar. Ese momento quedó marcado como uno de los últimos recuerdos que su pareja tiene de ella antes de que se perdiera su rastro.

La joven de 21 años había desaparecido el 16 de julio y cuatro días después fue encontrada sin vida. La bebé que esperaba tampoco estaba con ella.