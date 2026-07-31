Medicina Legal hizo una dura confirmación sobre el bebé de María Camila Potosí

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó nuevos detalles sobre el proceso de necropsia practicado al cuerpo de la bebé hallada en el corregimiento de La Buitrera, en Cali, quien sería la hija de María Camila Potosí.

En entrevista con Noticias RCN, Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, informó que el cuerpo de la menor, llamada Alahia, fue recibido por los peritos el jueves 30 de julio para iniciar los análisis forenses.

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Según explicó el funcionario, el primer paso del protocolo consiste en establecer que se trata de un feto humano, teniendo en cuenta que, por su grado de desarrollo, su tamaño oscila entre los 40 y 50 centímetros.



Posteriormente, los especialistas adelantan tres procedimientos clave para la investigación. El primero es la docimasia, una prueba forense que busca establecer si la bebé nació con vida o si falleció durante la extracción a la que fue sometida su madre.

El segundo procedimiento corresponde al cotejo genético mediante pruebas de ADN, con el fin de confirmar científicamente el parentesco con María Camila Potosí. Finalmente, se realizarán estudios histológicos para determinar con precisión la causa y la manera de la muerte.

Cortés también confirmó que el cuerpo de María Camila Potosí ya fue entregado a sus familiares, luego de concluir los análisis médico-legales que evidenciaron múltiples heridas ocasionadas con arma blanca.

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Por otra parte, la Personería Distrital de Santiago de Cali informó que el cuerpo hallado en una zona boscosa de la ciudad corresponde a Alahia, la bebé de María Camila Potosí. A través de un comunicado, la entidad señaló que la confirmación fue realizada por Medicina Legal.

"La Personería Distrital de Santiago de Cali lamenta profundamente la confirmación realizada por Medicina Legal de que el cuerpo hallado corresponde a la bebé, Alahia, hija de María Camila Potosí", indicó el Ministerio Público.

La madre de Camila Potosí entregó nuevas declaraciones que reorientan la investigación sobre el caso y el paradero de su bebé Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de redes sociales e Ia

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¿Dónde encontraron el cuerpo de la bebé de María Camila Potosí?

El cuerpo de la menor fue hallado en una zona boscosa del corregimiento de La Buitrera, en la zona rural de Cali, cerca del lugar donde días antes había sido encontrado el cuerpo de su madre. Con este hallazgo se confirmó el fallecimiento de la bebé, cuyo paradero era desconocido desde la desaparición de María Camila, ocurrida el pasado 16 de julio.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, la principal hipótesis apunta a un plan criminal para sustraer a la recién nacida. Entre las capturadas figura alias 'Yulieth', quien, según las autoridades, habría fingido un embarazo ante su pareja y su círculo cercano para sostener el engaño.

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Los investigadores señalan que la mujer incluso habría utilizado ecografías falsas y organizado una revelación de género. Además, establecieron que ambas mujeres se conocieron en un programa estatal para madres gestantes, circunstancia que habría facilitado que María Camila confiara en ella.

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Las autoridades también indicaron que cámaras de seguridad registraron el momento en que alias 'Yulieth' recogió a la joven en motocicleta el día de su desaparición. Posteriormente, la víctima habría sido trasladada hasta La Buitrera, donde, presuntamente, fue entregada a otros integrantes de la organización criminal.

Sospechosa del caso María Camila Potosí habría sido operada para no tener hijos /Foto: redes sociales/ Más allá del silencio

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El plan contra María Camila Potosí

Según la investigación, alias 'Nilson' habría coordinado el secuestro, mientras que alias 'Edu' y alias 'Kevin' serían los presuntos responsables del asesinato de María Camila. Su cuerpo fue encontrado el 20 de julio cerca del río Meléndez y presentaba más de 20 heridas con arma blanca.

En el caso también fue capturado un quinto hombre, identificado con el alias 'JJ'. Durante los operativos realizados en Cali y el municipio de Andalucía (Valle del Cauca), las autoridades incautaron motocicletas, teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad e interceptaciones telefónicas que hacen parte del material probatorio.

Los cinco procesados deberán responder por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio. Además, según las autoridades, dos de ellos pretendían salir del país para evadir la acción de la justicia.

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