Mamá de María Camila Potosí tras hallazgo de bebé: "Me arrebataron a mis dos niñas"

El caso de María Camila Potosí volvió a conmocionar al país luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin vida del cuerpo que correspondería a Alahia, la bebé que esperaba la joven de 21 años.

Tras conocerse esta noticia, Alba Rubi Gómez, madre de María Camila, habló públicamente y expresó el profundo dolor que atraviesa su familia.

Con la voz entrecortada, la mujer aseguró que durante todos estos días mantuvo la esperanza de que la bebé apareciera con vida. Sin embargo, esa ilusión terminó cuando las autoridades confirmaron el hallazgo ocurrido en una zona boscosa de Cali.

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Después de conocer el avance de la investigación, Alba Rubi Gómez pidió que todas las personas involucradas respondan ante la justicia.

"En este momento no sé ni qué decir. Tenía la esperanza de que íbamos a encontrar a la bebé viva, pero desafortunadamente no fue así."

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La madre de María Camila también manifestó que espera que las autoridades continúen hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

"Lo único que pido es que les caiga todo el peso de la ley. Esto no puede quedar impune."

"Todos los implicados tienen que pagar la muerte de mis dos niñas."

Sus declaraciones llegaron pocas horas después de que se conociera el hallazgo del cuerpo que correspondería a la bebé y mientras continúan los procedimientos técnicos para confirmar oficialmente su identidad.

Sospechosa del caso María Camila Potosí habría sido operada para no tener hijos /Foto: redes sociales/ Más allá del silencio

Cinco personas permanecen capturadas

Paralelamente al hallazgo, la investigación también permitió la captura de cinco personas que, según la Fiscalía y la Policía Nacional, tendrían presunta relación con el caso.

Entre los capturados se encuentra la mujer conocida como alias Yulieth, quien fue vista junto a María Camila pocas horas antes de su desaparición.

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También fueron detenidos cuatro hombres identificados con los alias de Nilson, Edu, Kevin y JJ.

El brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que los operativos fueron el resultado de diez días de trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía.

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"Los capturados están siendo dejados a disposición de la autoridad competente y serán judicializados por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio. Confirmamos que entre los capturados se encuentra la mujer que habría transportado a María Camila e hizo parte de este complot criminal", afirmó el oficial.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, indicó que la principal hipótesis apunta a que la mujer investigada habría construido una relación de confianza con María Camila antes de llevarla hasta el lugar donde ocurrieron los hechos.

"Primero, ella entra a generar una confianza con la joven. Empieza a tener una serie de visitas y a llevarla a diferentes zonas. Cuando ya la tiene, bajo esta confianza se la lleva para Meléndez", explicó el alto oficial.