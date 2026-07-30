Destapan audios y la ecografía que Yulieth mostró a su pareja: "No hacen las cosas bien"

Las investigaciones alrededor del caso de María Camila Potosí continúan revelando nuevos detalles.

En las últimas horas surgieron declaraciones de Carlos Rincón, expareja de la principal sospechosa, Yulieth Angulo, quien aseguró que ella presuntamente le hizo creer en dos ocasiones que estaba embarazada, pese a que, según un testimonio conocido durante la investigación, habría sido sometida tiempo atrás a un procedimiento quirúrgico para no tener hijos.

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Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista concedida al videopódcast "Más Allá del Silencio", dirigido por el periodista Rafael Poveda, donde Rincón relató cómo, con el paso de los días, comenzaron a surgir dudas sobre los supuestos embarazos.

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Todo ocurre mientras el caso sigue avanzando con nuevos procedimientos judiciales. Este jueves también se conoció que las autoridades encontraron en una zona boscosa un cuerpo que correspondería a la bebé de María Camila Potosí. Sin embargo, la identidad oficial deberá ser establecida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las dudas comenzaron por unas ecografías

Durante la entrevista, Carlos Rincón explicó que al principio no tuvo acceso a las ecografías porque, según le decía Yulieth Angulo, otra persona las tenía guardadas.

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Con el paso del tiempo empezó a insistir para conocer esos documentos y, de acuerdo con su versión, fue entonces cuando aparecieron imágenes que despertaron aún más interrogantes.

"Necesitaba ver las ecografías porque no me las había dejado ver, que porque las tenía la que sabía que iba a ser niño o niña. Entonces, después de la relación, yo le empecé a pedir las ecografías. Le dije, 'Necesitamos ver la ecografía'".

Según Rincón, esa insistencia habría provocado que posteriormente se elaboraran unas ecografías que, según sostiene, no correspondían a un embarazo real.

El videopódcast también difundió unos audios en los que presuntamente se escucha a Yulieth Angulo expresando inconformidad por la calidad de unas ecografías.

"Se ve negro y no se ve nada. Y en la hoja se ve todo negro alrededor. Si me cobran todo eso por plata para no hacer las cosas bien, pues a mí no me parece".

Destapan audios y la ecografía que Yulieth mostró a su pareja /Foto: Más allá del silencio

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La versión sobre una operación para no tener hijos

Uno de los apartados que más ha llamado la atención de la entrevista corresponde al momento en el que Carlos Rincón aseguró que un fiscal le informó sobre una conversación sostenida con la hermana de Yulieth Angulo.

Según su relato, ella habría manifestado que le sorprendía escuchar que Yulieth afirmara estar embarazada, ya que, presuntamente, años atrás se había practicado una intervención quirúrgica para impedir futuros embarazos.

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"La misma hermana de Yulieth le dijo que le sorprendía que Julie dijera que estaba en embarazo, sabiendo que ella se había operado y que incluso la hermana la acompañó el día de la operación. Cuando ella me dijo eso, yo ahí dije: 'Me la hizo y me la hizo dos veces'. Ahí fue cuando yo empecé ya a llenarme de rabia y yo dije: 'No, ya todo este tiempo me mintió'".

Hasta el momento, esta versión corresponde a las declaraciones entregadas por Carlos Rincón durante la entrevista y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades judiciales.

La pregunta que, según él, nunca logró responder

En otro momento de la conversación, Rincón confesó que, al conocer esa información, comenzó a preguntarse qué habría ocurrido si el supuesto embarazo hubiera llegado al momento del parto.

"¿Qué iba a hacer ese día que no hubiera bebé?".Ese interrogante, según explicó, marcó el momento en el que comprendió que, presuntamente, había sido engañado durante varios meses.

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Mientras estas declaraciones generan reacciones en redes sociales, la investigación judicial sigue avanzando.

Durante la mañana del 30 de julio fueron capturadas cinco personas que, según informó la Policía Metropolitana de Cali, estarían presuntamente vinculadas con el caso.

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Entre ellas figura Juliet Angulo, señalada por las autoridades como la mujer que habría transportado a María Camila Potosí en motocicleta antes de su desaparición. También fueron detenidos cuatro hombres identificados con los alias de Nilson, Edu, Kevin y JJ.

El brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, afirmó:

"Los capturados están siendo dejados a disposición de la autoridad competente y serán judicializados por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio. Confirmamos que entre los capturados se encuentra la mujer que habría transportado a María Camila e hizo parte de este comprobado criminal".

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras avanzan las diligencias judiciales y los análisis forenses relacionados con el caso.