Así encontraron a la bebé que sería de María Camila Potosí; el cuerpo estaba en bolsas

Las autoridades dieron un nuevo paso en la investigación del caso de María Camila Potosí luego de localizar el cuerpo de una menor que correspondería a Alahia, la bebé cuyo paradero era desconocido desde que se conoció el caso de la joven de veintiún años.

El hallazgo se produjo en una zona boscosa, hasta donde llegaron los investigadores tras varios días de seguimiento y recolección de pruebas. Según versiones extraoficiales, los restos habrían sido encontrados al interior de bolsas de basura.

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Aunque la información fue confirmada por fuentes oficiales de la Policía, la identidad del cuerpo deberá ser establecida oficialmente por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que realizará los análisis correspondientes.

Videos y testimonios guiaron la búsqueda

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del proceso investigativo es la manera en que las autoridades lograron ubicar el lugar del hallazgo.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los investigadores revisaron videos captados por cámaras de seguridad y recopilaron varios testimonios que permitieron reconstruir parte de los movimientos relacionados con el caso.

Ese trabajo llevó a los uniformados hasta una zona boscosa, al parecer cercana al sector donde previamente había sido encontrada María Camila Potosí, en inmediaciones del río Meléndez.

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Hacia la una y treinta de la tarde de este jueves, las autoridades adelantaban en el lugar la inspección técnica y las diligencias judiciales correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Hasta ahora, las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre las condiciones en las que fue encontrado ni han confirmado versiones que circulan en redes sociales, por lo que la investigación continúa bajo reserva.

Las autoridades revelaron los objetos hallados durante el operativo de captura de cinco sospechosos vinculados al caso de Camila Potosí. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Mientras avanzaban las diligencias de inspección, también se conoció un importante avance judicial.

Las autoridades realizaron la captura de cinco personas que presuntamente estarían relacionadas con el caso, luego de una investigación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cali que se extendió durante diez días.

Entre los capturados se encuentra la mujer que, según las autoridades, habría transportado a María Camila en motocicleta y que fue vista con ella antes de su desaparición.

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Asimismo, fueron detenidos cuatro hombres conocidos con los alias de Nilson, Edu, Kevin y JJ, quienes también son señalados de tener una presunta participación en los hechos que ahora son materia de investigación judicial.

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El brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, explicó que los operativos se realizaron tanto en Cali como en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca.

"Los capturados están siendo dejados a disposición de la autoridad competente y serán judicializados por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio. Confirmamos que entre los capturados se encuentra la mujer que habría transportado a María Camila e hizo parte de este comprobado criminal", indicó el oficial.

Medicina Legal confirmará la identidad

Aunque el hallazgo representa uno de los avances más importantes del caso, la investigación aún no concluye.

Será Medicina Legal la entidad encargada de realizar los estudios científicos que permitan confirmar oficialmente la identidad del cuerpo encontrado.

Mientras se conocen esos resultados, las autoridades continúan recopilando evidencias y desarrollando nuevas diligencias para reconstruir completamente lo ocurrido y fortalecer el proceso judicial contra las personas capturadas.