Publican los rostros de los cinco capturados en caso María Camila Potosí

Este jueves 30 de julio de 2026, las autoridades colombianas divulgaron la fotografía de las cinco personas capturadas por su presunta vinculación con el caso de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años que cursaba su octavo mes de embarazo.

Las capturas fueron realizadas durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en Cali y Tuluá.

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En los operativos, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que fueron incorporados a la cadena de custodia como material probatorio para el proceso investigativo.



Entre los detenidos figura Yulieth Ángulo, señalada por la Fiscalía como una de las principales sospechosas del caso. De acuerdo con la investigación y con registros de cámaras de seguridad, sería la mujer que conducía la motocicleta en la que María Camila fue vista por última vez antes de desaparecer.

Junto a ella también fueron capturados cuatro hombres, identificados por las autoridades con los alias de Nilson, Edu, Kevin y JJ, según informó el diario El País de Cali.

Foto muestra a los cinco sospechosos de la muerte de María Camila Potosí Foto: imagen tomada de Noticias Caracol

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¿Cómo se conocieron Camila Potosí y Yulieth Ángulo?

De acuerdo con las autoridades, el vínculo entre la principal sospechosa y la víctima se habría originado en programas de atención a madres gestantes impulsados por la Alcaldía de Cali.

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Según esa hipótesis, esa cercanía permitió que Yulieth Ángulo se ganara la confianza de María Camila, hasta el punto de visitar con frecuencia su vivienda bajo el supuesto de que también estaba embarazada, una versión que hoy es cuestionada por los familiares de la víctima.

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María Camila Potosí desapareció el 16 de julio, luego de asistir a un control prenatal en el puesto de salud del barrio Polvorines, en el sur de Cali. Cámaras de seguridad registraron el momento en que abordó una motocicleta como parrillera a las 4:16 p. m. de ese mismo día.

Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición y con múltiples heridas de arma cortopunzante a orillas del río Meléndez, en la vía hacia La Buitrera.

La necropsia practicada por Medicina Legal confirmó que la bebé que esperaba María Camila fue extraída de su vientre antes de su muerte. Desde entonces, las autoridades investigan el paradero de la recién nacida, mientras su familia la identifica con el nombre de Alahia.

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Al momento de los hechos, María Camila tenía 36 semanas de gestación y su fecha probable de parto estaba prevista para el 10 de agosto.

Las autoridades revelaron los objetos hallados durante el operativo de captura de cinco sospechosos vinculados al caso de Camila Potosí. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Actualmente, un grupo especial integrado por el Gaula, unidades de inteligencia y policía judicial mantiene las labores de búsqueda en sectores como Meléndez y Alto de Santa Elena. Además, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita localizar a la menor.

Los cinco capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía les imputará, entre otros, los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple, desaparición forzada y alteración de elementos materiales probatorios.