Sale a la luz llamada de Yulieth Angulo tras ser vinculada al caso de María Camila Potosí

Un juez legalizó la captura de Yulieth Cecilia Angulo Escobar y otras cuatro personas señaladas de participar en el crimen de María Camila Potosí, ocurrido en Cali. Durante el proceso judicial se conocieron varias pruebas recopiladas por la Fiscalía, entre ellas testimonios, audios y una llamada telefónica.

“¿Se ve clarita que soy yo o mi moto?”, fue la pregunta que, según la investigación, hizo Yulieth Angulo en una llamada que posteriormente fue grabada y entregada a las autoridades.

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La comunicación se produjo cuando Karina Rincón, hermana de la expareja de Angulo, la confrontó tras la difusión de videos de cámaras de seguridad en los que se observa a la hoy procesada transportando a María Camila Potosí el día de su desaparición.



En la grabación, luego de recibir las imágenes en su celular, Angulo reaccionó diciendo: “Marica, soy yo. Jueputa”. Sin embargo, segundos después intentó explicar la situación al asegurar que únicamente se había encontrado con la joven días antes durante un programa dirigido a mujeres embarazadas.

La llamada fue revelada por Karina Rincón en el pódcast Más Allá del Silencio, donde explicó que decidió pedirle a un compañero que grabara la conversación porque le generó sospechas.

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¿Qué pasó con Yulieth Angulo en el caso?

El pasado 30 de julio, las autoridades capturaron a Yulieth Angulo junto con otros cuatro hombres durante operativos de registro y allanamiento realizados en distintos puntos del Valle del Cauca.

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Los demás procesados fueron identificados como Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías legalizó las capturas y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía General de la Nación imputó a los cinco capturados los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de cada uno en el caso.

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Así habría sido el plan contra María Camila Potosí

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía y la Policía Nacional, el grupo habría concertado un plan para engañar a María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo. Según el ente acusador, Yulieth Angulo, quien presuntamente fingía un embarazo para recuperar la relación con su expareja, conoció a la víctima en un programa de atención materna y logró ganarse su confianza.

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El 16 de julio, Angulo habría trasladado a la joven en motocicleta hasta una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines, con el argumento de llevarla a una pañalera.

En ese inmueble, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Nitzon Stiven Mondragón Cuero habría atacado a María Camila con un arma, mientras un paramédico señalado dentro del proceso habría extraído a la bebé mediante un procedimiento improvisado.

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Asimismo, la investigación sostiene que Kevin Alexis López Orozco coordinó la logística del crimen y garantizó el pago de cuatro millones de pesos que, presuntamente, habían sido pactados con Yulieth Angulo para ejecutar el plan.

Posteriormente, Juan José Narváez Rodríguez habría transportado el cuerpo de la víctima hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera, donde fue abandonado a orillas del río Meléndez y hallado el 20 de julio. Por su parte, Edwin García Zuluaga habría cumplido funciones de vigilancia para alertar sobre la presencia de las autoridades durante la ejecución del crimen.

Finalmente, las autoridades localizaron restos humanos en una zona boscosa que, tras los análisis realizados por Medicina Legal, fueron confirmados como los de la bebé.