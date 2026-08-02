Destapan quién extrajo al bebé de María Camila Potosí antes de su muerte: ¿estaba vivo?

La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra cinco personas señaladas de participar en la desaparición y muerte de María Camila Potosí, una joven de 21 años que cursaba el octavo mes de embarazo.

Los procesados enfrentan cargos por feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio.

Uno de los detalles más impactantes revelados durante el proceso judicial es la presunta participación de un paramédico. Según los informes periodísticos, "un paramédico que hace parte de los imputados por la muerte de María Camila Potosí habría sido el encargado de extraer el bebé mientras que otros tres sicarios con antecedentes la atacaban en una vivienda al sur de Cali".



No obstante, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si el bebé fue extraído con vida o si falleció antes o durante el procedimiento. Hasta el momento, ese aspecto del caso no ha sido esclarecido oficialmente.



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De acuerdo con la investigación, esta extracción se habría realizado mientras la víctima era atacada con un arma . La Fiscalía señala a Nitzon Stiven Mondragón Cuero como el presunto responsable de agredirla en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

Las investigaciones y los testimonios presentados durante las audiencias indican que el crimen habría sido ejecutado mediante un plan coordinado que involucró el engaño de la víctima. Yulieth Cecilia Angulo Escobar es señalada como la presunta determinadora del caso y, según la Fiscalía, habría fingido un embarazo para apropiarse del bebé de María Camila Potosí.

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En ese sentido, el ente acusador aseguró que Angulo Escobar "para ganarse la confianza, había fingido estar en estado de embarazo y el día de los hechos se aseguró que la llevaría a una pañalera ubicada en el sector de Alto de Polvorines".

¿Cómo murió María Camila Potosí? Fiscalía reveló quién habría usado el arma blanca /Foto: redes sociales

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¿Qué papel tuvieron las personas implicadas en la muerte de María Camila Potosí?

La investigación de las autoridades permitió establecer el presunto rol de los demás capturados:

Kevin Alexis López Orozco: señalado de coordinar la logística del ataque, distribuir los roles y garantizar el pago pactado.

señalado de coordinar la logística del ataque, distribuir los roles y garantizar el pago pactado. J uan José Narváez Rodríguez: habría conducido el vehículo utilizado para transportar el cuerpo hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera.

habría conducido el vehículo utilizado para transportar el cuerpo hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera. Edwin García Zuluaga: presuntamente cumplió funciones de vigilancia para alertar sobre la presencia de las autoridades durante la ejecución del crimen.

La Fiscalía también reveló que el ataque habría sido pactado por una suma de cuatro millones de pesos, dinero que, según la investigación, Kevin Alexis López Orozco habría acordado previamente con Yulieth Cecilia Angulo Escobar para ejecutar el plan criminal.

El cuerpo de María Camila Potosí fue encontrado el 20 de julio a orillas del río Meléndez. Posteriormente, el 30 de julio, las autoridades localizaron restos óseos en una zona boscosa que, tras los análisis realizados por Medicina Legal, fueron identificados como los de la hija que esperaba la víctima.

Entre las pruebas recolectadas se encuentran un vehículo y varios elementos de aseo con rastros de sangre y fluidos corporales de María Camila Potosí, que presuntamente habrían sido utilizados para intentar limpiar la escena del crimen.

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Los cinco capturados no aceptaron los cargos imputados y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.