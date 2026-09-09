Cambio en la cuota del Icetex impacta a más de 90 mil estudiantes a partir de septiembre

A partir de este mes de septiembre, si eres usuario de un crédito educativo con el Icetex, es muy probable que notes un incremento directo en el valor de tu factura mensual.

Esta variación en el cobro se produce porque más de 90.000 beneficiarios de la institución dejarán de recibir el subsidio temporal a la tasa de interés que estuvo activo durante los últimos cuatro meses.

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Si te genera dudas este ajuste en tus finanzas, desde el Icetex aclararon que esta ayuda económica no formaba parte de las condiciones permanentes estipuladas en los contratos de crédito.



Por el contrario, se trató de una medida de carácter extraordinario alcanzada mediante la destinación de $100.000 millones de pesos provenientes de recursos de la Nación del año 2025, cuyo periodo de vigencia asignado ha llegado a su fin.

¿Por qué terminó el subsidio a la tasa de interés del Icetex?

Si te preguntas cuál es la razón detrás de la suspensión de este auxilio financiero, la información entregada por el Icetex señala que la finalización de la medida no corresponde a una determinación adoptada de forma discrecional por el actual Gobierno.

La causa directa radica en el vencimiento y agotamiento de los fondos estatales que habían sido asignados exclusivamente de manera temporal para este beneficio.

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Para comprender el origen presupuestal de esta situación, es necesario revisar las solicitudes financieras realizadas por la institución para la vigencia de 2026.

El Icetex había requerido formalmente un monto de $409.640 millones de pesos con el propósito de atender el ajuste en las tasas de interés de cerca de 200.000 usuarios. Sin embargo, los recursos aprobados por la Nación no cubrieron la totalidad de la suma solicitada.

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En lugar de la suma requerida inicialmente, se aprobaron $100.000 millones de pesos, una cifra equivalente a cerca de una cuarta parte del presupuesto pedido por la entidad.

Con ese capital disponible, el instituto logró estructurar el subsidio temporal enfocado en proteger la tasa de más de 90.000 usuarios.

Desde el momento inicial en que se otorgó este beneficio, el Icetex informó a los estudiantes que la medida tenía un carácter estrictamente temporal y una duración limitada.

Una vez agotados estos fondos en su totalidad, los beneficiarios deben asumir nuevamente las condiciones de tasa de interés previstas originalmente para sus créditos, lo que se traduce de manera directa en un aumento en el valor de las cuotas mensuales.

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¿Qué pasará con la cuota de tu crédito del Icetex y qué alternativas existen?

Al haberse consumido los fondos destinados al auxilio temporal, el cobro de tu crédito educativo retornará automáticamente a los términos financieros pactados al inicio de tu obligación contractual.

Esta coyuntura económica se enmarca en un escenario presupuestal complejo para la educación superior, pues la entidad sostuvo que entre los años 2025 y 2026 se dejaron de financiar un total de $675.565 millones de pesos destinados a la atención de los usuarios, factor que ha generado dificultades para mantener los apoyos asociados a las tasas de interés.

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Frente al impacto económico que este ajuste representa para tu bolsillo, el presidente del Icetex, Richard Caicedo, aseguró que la institución se encuentra adelantando gestiones técnicas para buscar vías que permitan aliviar la carga económica de los usuarios.

El directivo enfatizó que la entidad trabaja activamente en la búsqueda de nuevos recursos, escuchando las necesidades de los estudiantes y evaluando alternativas sostenibles con respaldo técnico y financiero para mitigar el efecto en los hogares.

Por su parte, el Gobierno nacional manifestó que adelanta gestiones con el fin de conseguir fuentes de financiación complementarias y establecer medidas que ayuden a contrarrestar el impacto de forma efectiva.