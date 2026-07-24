ICETEX lanza nuevos planes de financiación; te salvarán el semestre en 2026

Si eres uno de esos miles de jóvenes que están decididos a empezar su carrera profesional, pero te preocupa el valor de la matrícula, debes saber que existen alternativas diseñadas para ayudarte.

El ICETEX se mantiene como una de las principales soluciones para quienes necesitan un empujón financiero para concretar sus estudios de educación superior a través de distintas modalidades de crédito.

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Para este año, la entidad ha anunciado que la convocatoria 2026-2 ya se encuentra abierta, y no solo se limita a pregrados profesionales.



También tienes la oportunidad de financiar posgrados, técnicos laborales, diplomados, certificaciones e incluso programas de bilingüismo.

¿Cuáles son los créditos que ofrece el ICETEX para estudiar un pregrado?

Actualmente, una de las opciones más destacadas es el denominado Plan Flexible. Este programa está pensado para quienes necesitan un respiro económico mientras se forman, ya que te permite pagar el 30% del valor de la matrícula durante tu periodo de estudios.

Una vez que te gradúes, tendrás un plazo equivalente a 1,5 veces el tiempo que duró tu carrera para cancelar el 70% restante.

En cuanto a la parte financiera, es importante que conozcas las tasas. Los usuarios de este plan manejan una tasa del IPC anual más el 9%, lo que equivale a un 1,14% mes vencido.

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Si lo vemos de forma anual, la tasa efectiva es del 14,56%, lo cual corresponde al 13,67% nominal anual mes vencido.

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¿Qué alternativas existen según el área de estudio o perfil del estudiante?

Dentro del Plan Flexible, el ICETEX ha creado cinco alternativas específicas que se ajustan a lo que decidas estudiar o a tu situación particular:

Plan de Apoyo y Bienestar: Si vas a estudiar en una institución pública y necesitas ayuda con tus gastos diarios, esta línea financia créditos de sostenimiento. Para acceder, debes tener un tope de ingresos de hasta 4 salarios mínimos mensuales, que para este 2026 equivale a $7.003.620 pesos.

Si vas a estudiar en una institución pública y necesitas ayuda con tus gastos diarios, esta línea financia créditos de sostenimiento. Para acceder, debes tener un tope de ingresos de hasta 4 salarios mínimos mensuales, que para este 2026 equivale a $7.003.620 pesos. Plan Talento STEM: Si lo tuyo son los números y la tecnología, esta opción es para ti. Está dirigida a quienes elijan programas de ingeniería, matemáticas, arquitectura, urbanismo o ciencias naturales.

Si lo tuyo son los números y la tecnología, esta opción es para ti. Está dirigida a quienes elijan programas de ingeniería, matemáticas, arquitectura, urbanismo o ciencias naturales. Plan Ciencias de la Salud: Esta alternativa financia carreras universitarias asociadas a la salud. Ten muy en cuenta que, bajo esta modalidad específica, no se contemplan estudios para el pregrado de medicina.

Esta alternativa financia carreras universitarias asociadas a la salud. Ten muy en cuenta que, bajo esta modalidad específica, no se contemplan estudios para el pregrado de medicina. Plan Impulso Integral y Sostenible: Está diseñado para estudiantes de áreas como agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría.

Está diseñado para estudiantes de áreas como agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría. Plan Ciencias Sociales y Educación: Si tu vocación está en las bellas artes, las ciencias de la educación o las ciencias sociales y humanas, esta es la línea que debes consultar.

Recuerda que cada una de estas opciones busca facilitar el acceso a la educación para ciudadanos nacionales que deseen iniciar sus programas de estudio en este ciclo.

La entidad financiera actualiza estas convocatorias anualmente para acoplarse a las realidades económicas de los estudiantes en Colombia.

No olvides revisar los requisitos específicos para cada plan en los canales oficiales antes de iniciar tu proceso de solicitud para este segundo semestre del 2026.