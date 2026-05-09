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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / El requisito definitivo para que no te multen si olvidaste los papeles del carro en casa

El requisito definitivo para que no te multen si olvidaste los papeles del carro en casa

¿Te detuvo el tránsito y no llevas el SOAT a mano? Conoce la normativa vigente que te protege de multas y de la inmovilización de tu vehículo si cumples con una sola condición.

Truco para que no multen por soat.jpg
Truco para que no multen por SOAT
Imágenes de Soat y archivo La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de may, 2026

Circular por las vías del país conlleva una responsabilidad administrativa que, históricamente, obligaba a los conductores a cargar con una carpeta llena de documentos impresos. Sin embargo, la transformación digital del Estado colombiano ha modificado las reglas de juego. Hoy en día, el hecho de dejar el documento físico del SOAT o el certificado de la revisión tecnomecánica en la mesa de noche ya no es una sentencia automática para recibir un comparendo o ver cómo una grúa se lleva su vehículo a los patios.

Esta evolución normativa busca reducir la fricción entre la autoridad y el ciudadano, eliminando la discrecionalidad que antes permitía sancionar por el simple hecho de "no portar" el papel. La clave reside en la conectividad y la actualización en tiempo real de las bases de datos oficiales, lo que permite verificar la legalidad de un conductor sin necesidad de soportes físicos que, en muchos casos, son susceptibles de falsificación o deterioro.

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Validación en tiempo real mediante la consulta en bases de datos oficiales

El punto de inflexión legal radica en la obligación que tienen los agentes de tránsito de verificar el estado de los documentos en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Según la normativa vigente, si un conductor no presenta el documento en físico, la autoridad está obligada a constatar en la plataforma digital si el seguro y la revisión técnica se encuentran vigentes. Si el sistema arroja un resultado positivo, el conductor está cumpliendo con la ley y no hay lugar a la imposición de una orden de comparendo.

Es vital entender que esta "excepción" a la multa no es una carta blanca para circular con los documentos vencidos. La protección legal aplica exclusivamente para aquellos ciudadanos que tienen sus obligaciones al día, pero que, por diversas razones, no cuentan con el soporte material al momento del requerimiento. En este sentido, la carga de la prueba o, mejor dicho, la carga de la verificación, se traslada en primera instancia a la capacidad tecnológica del agente de tránsito para acceder a la red.

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Sin embargo, para evitar contratiempos innecesarios o posibles fallas de conectividad en zonas rurales, la recomendación de los expertos sigue siendo portar una copia digital (PDF) en el teléfono móvil o una captura de pantalla del estado en el RUNT. Aunque la consulta en el sistema es obligatoria para el oficial, facilitar el proceso agiliza el procedimiento de control y evita malentendidos. Si el agente se niega a realizar la verificación digital estando los documentos vigentes en el sistema, el ciudadano cuenta con herramientas legales para impugnar cualquier sanción injustificada, fundamentándose en que el registro digital tiene plena validez jurídica en el territorio nacional.

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