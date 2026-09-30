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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Secuestradores de Diana Ospina tuvieron inesperados e indignantes gestos en plena audiencia

Secuestradores de Diana Ospina tuvieron inesperados e indignantes gestos en plena audiencia

Los dos responsables de retener a la mujer por más de 40 horas en Bogotá reaccionaron mientras una jueza exponía los cargos que enfrentan.

Fotografía de Diana Ospina junto a una inserción de los presuntos secuestradores involucrados en la audiencia judicial
Imagen muestra a Diana Ospina y los implicados en su secuestro, los cuáles hicieron inesperados gestos durante su audiencia
Foto: imágenes tomadas de redes sociales y Fiscalía
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

La audiencia en la que fueron declarados responsables dos de los implicados en el secuestro de Diana Ospina, ocurrido en Bogotá, dejó una escena que llamó la atención. Los dos hombres fueron vistos riéndose y bostezando mientras la jueza exponía los cargos por los que fueron procesados.

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Los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, conocidos como ‘Pablito’ y ‘Pachanga’, fueron captados por las cámaras de la diligencia riéndose y bostezando de manera evidente, según imágenes compartidas por Noticias RCN.

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La reacción de los dos hombres ocurrió mientras la jueza realizaba la lectura de los hechos y explicaba la gravedad de los delitos por los que fueron procesados.

Los dos implicados en el secuestro de Diana Ospina durante una audiencia
Los capturados por el secuestro de Diana Ospina bostezando y riéndose durante la audiencia
Foto: pantallazo tomado de RCN

¿Cómo fue el secuestro de Diana Ospina en Bogotá?

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, todo ocurrió el 22 de febrero de 2026. Ese día, la víctima tomó un taxi en la zona de Chapinero para dirigirse hacia su vivienda.

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Sin embargo, el recorrido fue interrumpido cuando el vehículo fue interceptado por varias personas, dando inicio a un periodo de cautiverio que se extendió por cerca de 40 horas.

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Durante el tiempo que permaneció privada de la libertad, la mujer habría sido presionada para entregar información relacionada con sus cuentas bancarias. Posteriormente, se conoció que los responsables lograron retirar cerca de 40 millones de pesos.

Conductor del caso Diana Ospina queda en la mira por pruebas y pasado familiar
Diana Ospina, víctima de paseo millonario en Bogotá
Foto: redes sociales

Los secuestradores trasladaron posteriormente a Diana Ospina hacia las afueras de Bogotá y la abandonaron a un costado de la vía que conduce al municipio de Choachí. Desde allí, la mujer logró caminar hasta encontrar un puesto de la Policía Nacional, donde pidió ayuda.

¿Cómo fue la captura de los responsables del secuestro de Diana Ospina?

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Las labores de inteligencia e investigación adelantadas por el Gaula y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá permitieron localizar y capturar a los hermanos Gómez Cardozo. Pese a que a las diferentes maniobras que hicieron para evitar su captura, cómo cambiar de residencia cada cuatro o cinco días, no llevaban documentos con ellos, no usaban redes sociales y llegaron a usar celulares con números internacionales.

Ante el material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación, los dos procesados aceptaron los cargos por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado agravado.

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Puedes leer: Diana Ospina revela los tres lugares a los que fue llevada durante su secuestro

Aunque la jueza declaró la responsabilidad penal de ambos hombres, quedó pendiente para una siguiente etapa procesal la definición de la pena que deberán cumplir por los hechos relacionados con el secuestro de Diana Ospina.

Entre tanto, los investigadores mantienen abierto el expediente con el fin de establecer la identidad de otros posibles colaboradores que habrían integrado la banda criminal.

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