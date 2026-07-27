Calendario tributario: estos son los dígitos de cédula que deben declarar renta en agosto

Si eres una persona natural y cumples con los topes de ingresos, compras o patrimonio, se acerca el momento de cumplir con tus obligaciones tributarias. El proceso para declarar renta en agosto requiere máxima atención, ya que el calendario se organiza estrictamente bajo el vencimiento de los últimos dígitos de tu documento de identidad.

No dejes este trámite para el último minuto, pues las plataformas suelen saturarse y las sanciones por extemporaneidad son costosas.

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¿Cómo funciona el calendario de vencimientos?

La autoridad tributaria establece un orden específico para que el flujo de usuarios sea ordenado. El vencimiento de los plazos inicia con los dígitos 01 y 02, avanzando de forma consecutiva cada día hábil. Por lo tanto, tu fecha límite exacta dependerá exclusivamente de la terminación de tu cédula.

Es fundamental entender que, aunque el grueso de los vencimientos más consultados ocurre durante las semanas de agosto, el calendario se extiende de forma continua hasta las primeras semanas de octubre.

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Sin embargo, si tus dígitos se encuentran programados para los primeros bloques de atención, tu obligación se consolida en el octavo mes del año.

Fechas clave según tu cédula

Para saber con certeza cuándo te corresponde hacer la presentación, debes revisar el documento oficial y ubicar el día exacto asignado a tus dos últimos dígitos.

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Durante el mes de agosto, la prioridad la tienen las cédulas que finalizan en los números más bajos.

Calentario tritutario: declarar renta 2026

Fechas de vencimiento en Agosto: declarar renta

Fecha de Vencimiento Últimos dos dígitos de la cédula Miércoles 12 de agosto 01 y 02 Jueves 13 de agosto 03 y 04 Viernes 14 de agosto 05 y 06 Martes 18 de agosto 07 y 08 (Lunes es festivo) Miércoles 19 de agosto 09 y 10 Jueves 20 de agosto 11 y 12 Viernes 21 de agosto 13 y 14 Lunes 24 de agosto 15 y 16 Martes 25 de agosto 17 y 18 Miércoles 26 de agosto 19 y 20 Jueves 27 de agosto 21 y 22 Viernes 28 de agosto 23 y 24 Lunes 31 de agosto 25 y 26

Declaración de renta 2026: topes para declarar en Colombia /Foto: IA

Consejos para una declaración exitosa

El éxito para no cometer errores en tu plataforma virtual radica en la organización previa. Primero, descarga el Registro Único Tributario actualizado. Segundo, recopila los certificados bancarios de cuentas, créditos y retenciones en la fuente correspondientes al año gravable anterior.

Recuerda que calcular mal las fechas según cédula e incumplir el día asignado genera una multa mínima equivalente a varias unidades de valor tributario, incluso si tu declaración arroja un saldo a pagar en cero.

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Si el sistema te asigna un día de agosto, esa es tu fecha límite inamovible, aunque seas libre de presentar el borrador y realizar el pago de manera anticipada si ya cuentas con toda la información lista.