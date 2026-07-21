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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Novia sorprende al rechazar su boda antes de entrar a la iglesia: “No te amo”

VIDEO: Novia sorprende al rechazar su boda antes de entrar a la iglesia: “No te amo”

Los asistentes a la boda grabaron el instante en que la novia dijo que no amaba a su prometido y abandonó la ceremonia en un taxi.

Video viral que muestra a la izquierda a una novia con vestido blanco huyendo por la calle seguida de un novio en traje negro, y a la derecha un acercamiento a la novia hablando de frente con un hombre
Un video captó el impactante momento en que una novia decidió cancelar su boda minutos antes de ingresar a la iglesia
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Un video que circula en redes sociales se volvió viral al mostrar el momento en que una mujer decidió cancelar su boda pocos instantes antes de ingresar a la iglesia para contraer matrimonio.

Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas digitales, muestran a una mujer vestida de novia llorando en plena vía pública mientras expresa que no desea continuar con la ceremonia.

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Según se observa en el video, la joven estaba a punto de entrar a la iglesia cuando rompió en llanto y manifestó su decisión de no seguir adelante con el matrimonio.

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Durante la escena, la mujer les explicó en repetidas ocasiones a su padre y a su prometido, identificado como Diego, que no estaba enamorada de él. "Yo no me quiero casar, yo no amo a Diego. ¡Yo no te amo!", exclamó mientras era rodeada por varios de sus familiares.

¿Qué más se conoció del video de la novia que canceló su boda?

En otro momento de la grabación, la novia se dirigió a su padre y le insinuó que él ya sabía que no amaba a su pareja. Tras escucharla, el hombre desvió la mirada y movió la cabeza, mientras intentaba asimilar lo que ocurría.

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Pese a la decisión de la joven, tanto su padre como el novio trataron de convencerla para que ingresara a la iglesia y continuará con la ceremonia.

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Sin embargo, ella comenzó a alejarse del lugar caminando. Diego la siguió e intentó persuadirla, asegurándole que la amaba, pero la mujer mantuvo firme su decisión y respondió: "Tú sabes que yo no te amo, nunca te he amado".

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En medio de la tensión, la joven cayó al suelo entre lágrimas y repitió en varias ocasiones: "No te quiero". El prometido, visiblemente afectado, le reprochó no haber tomado la decisión con anticipación. "No te lo voy a perdonar, esto que me hiciste, no te lo voy a perdonar", expresó el hombre ante esta situación.

Finalmente, la mujer se levantó, caminó hasta la vía principal y abordó un taxi, dejando atrás el lugar donde estaba prevista la ceremonia. Hasta el momento no se ha confirmado el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios aseguran que el episodio habría ocurrido en un país de Sudamérica, aunque esta información no ha sido verificada.

El video desató un amplio debate entre los internautas. Mientras algunos cuestionaron que la novia esperará hasta el último momento para cancelar el matrimonio, otros defendieron su decisión al considerar que era preferible suspender la boda antes que contraer matrimonio sin estar convencida o por presión.

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