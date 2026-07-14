Rafaella Chávez confiesa doloroso momento en que tocó fondo: "Pensé en no seguir viviendo"

La joven de 24 años, única hija biológica de la cantante Marbelle y el fallecido Royne Chávez, ha labrado su propio camino como actriz y cantante, acumulando casi un millón de seguidores en sus redes sociales.

Sin embargo, detrás de las cámaras y el éxito digital, Rafaella guardaba un capítulo de su vida que recientemente decidió compartir con total honestidad.

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En entrevistas para medios como La Red de Caracol TV y Tropicana, la artista reveló que no todo ha sido brillo en su trayectoria.



A pesar de haber crecido bajo los reflectores, tuvo que enfrentar una crisis de salud mental que la llevó a lo que ella describe como "tocar fondo".

¿Por qué Rafaella Chávez sufrió una fuerte depresión?

El origen de este difícil episodio se remonta a su adolescencia. Según relató Rafaella, cuando tenía 17 años atravesó una ruptura sentimental muy compleja.

En ese momento de su vida, ella había enfocado toda su energía y atención en esa relación amorosa, por lo que, al terminar, sintió que su mundo se derrumbaba por completo.

A esto se sumó el hecho de que, desde muy pequeña, tuvo que asumir roles y responsabilidades de adulto que la obligaron a madurar de forma prematura.

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Al irse de casa a temprana edad, se enfrentó a situaciones que nublaron su juicio y la dejaron en una posición de vulnerabilidad emocional.

Esta combinación de factores la hundió en una depresión profunda en la que se sintió completamente sola. La situación fue tan crítica que la joven confesó haber tenido pensamientos sobre atentar contra su propia vida, siendo la única vez que experimentó sentimientos de esa magnitud.

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¿Cuál es el don de sanación que descubrió la hija de Marbelle?

La transformación de Rafaella comenzó gracias a la intervención de una amiga, quien la invitó a una iglesia cristiana en un momento en que se sentía "completamente nublada".

Escuchar una prédica fue, en sus palabras, el "primer susurro de parte de Dios", lo que marcó un antes y un después en su recuperación.

A partir de allí, inició un proceso de estudio de la palabra y fortalecimiento de su fe. Durante este camino espiritual, Rafaella asegura haber experimentado la presencia del Espíritu Santo en su cuerpo, lo que derivó en el descubrimiento de una capacidad especial.

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“Yo tengo cierto don con mis manos, un don de sanación”, explicó la cantante, detallando que es una habilidad que ha ido abrazando y entendiendo con el paso del tiempo.

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Hoy en día, la hija de Marbelle afirma que esta fuerza divina no solo la salvó de la depresión, sino que le otorgó un propósito nuevo.

Para ella, este don no es algo para guardar, sino para ponerlo al servicio de los demás, integrándolo como una parte fundamental de su vida actual mientras continúa desarrollando su carrera en el mundo del espectáculo.