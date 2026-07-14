Así fue como Óscar conoció, persiguió, se obsesionó y acabó con la vida de Rosa Mayerly Olaya

La investigación por la muerte de Rosa Mayerly Olaya, ocurrida dentro de un Homecenter en Soacha, permitió reconstruir una historia que, según la Fiscalía General de la Nación, comenzó varios meses antes del ataque.

Las audiencias revelaron cómo un primer encuentro dio paso a un prolongado episodio de hostigamiento que terminó con la captura del presunto responsable.

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Las autoridades insisten en una aclaración que consideran clave: Óscar Giovanny Marulanda nunca fue pareja sentimental de Rosa Mayerly Olaya.

Esa versión circuló inicialmente tras conocerse el caso, pero posteriormente fue desmentida tanto por la Fiscalía como por la familia de la víctima. Según la investigación, el hombre era un pretendiente que habría desarrollado una obsesión después de que ella rechazara iniciar una relación.

Los detalles conocidos durante el proceso judicial muestran una cronología que ahora hace parte de la investigación y que busca establecer todo lo ocurrido antes del ataque registrado el pasado 12 de julio de 2026.

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¿Cómo se conoció con Rosa Mayerly Olaya?

De acuerdo con la Fiscalía, Óscar Giovanny Marulanda conoció a Rosa Mayerly Olaya en febrero de 2026, cuando ella trabajaba como impulsadora en el Homecenter ubicado en el centro comercial Mercurio, en Soacha.

Durante ese primer acercamiento, el hombre le manifestó su interés en tener una relación sentimental. Sin embargo, la respuesta de Rosa Mayerly fue negativa.

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Según el ente investigador, lejos de aceptar esa decisión, el hombre comenzó una conducta de insistencia que, con el paso de las semanas, se habría convertido en un constante hostigamiento.

En las audiencias, la Fiscalía explicó que el comportamiento del procesado se extendió durante aproximadamente cinco meses.

Según la investigación, el hombre frecuentaba el lugar donde trabajaba Rosa Mayerly, la seguía cuando terminaba su jornada laboral y también buscaba información sobre su entorno familiar.

Los investigadores señalaron que el procesado llegó a verla como "un objeto de su propiedad", expresión utilizada por la Fiscalía para describir la presunta obsesión que habría desarrollado. Las autoridades consideran que esa conducta fue aumentando con el paso del tiempo.

Rosa Mayerly Olaya dentro de un Homecenter en Soacha /Foto: redes sociales

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante las audiencias fue que la situación ya era conocida por las autoridades.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, en al menos dos ocasiones la Policía Nacional acompañó a Rosa Mayerly Olaya desde su lugar de trabajo hasta su vivienda, debido al temor que existía por la constante presencia del hombre.

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Esos antecedentes hacen parte de los elementos recopilados dentro del proceso judicial.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad

El domingo 12 de julio de 2026, hacia las 3:15 de la tarde, las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento en que ocurrió el ataque.

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Según la Fiscalía, Óscar Giovanny Marulanda ingresó al Homecenter y nuevamente buscó acercarse a Rosa Mayerly para insistir en iniciar una relación sentimental.

Después de recibir otra negativa, la atacó con un arma blanca delante de clientes y trabajadores. Las personas que se encontraban en el establecimiento reaccionaron de inmediato para auxiliar a la mujer mientras llegaban las autoridades y los organismos de emergencia.

Rosa Mayerly fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde horas después se confirmó su fallecimiento.

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Tras lo ocurrido, varios clientes y trabajadores lograron retener al hombre hasta la llegada de la Policía. La captura se realizó en flagrancia y posteriormente fue presentado ante un juez.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó el delito de feminicidio agravado. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos, mientras que un juez de control de garantías ordenó su reclusión preventiva en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

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Luego de conocerse el caso, Homecenter emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias por lo sucedido.

La empresa aclaró que el hombre capturado no tenía ningún vínculo laboral con la compañía y aseguró que brindará acompañamiento psicológico y social a la familia de Rosa Mayerly Olaya, así como a los trabajadores que presenciaron los hechos.

#SOACHA. Video del ataque a Rosa Mayerly Olaya, colaboradora de Homecenter, ases¡nada en su trabajo por un hombre que ya fue capturado. Familia denuncia que el caso pudo evitarse; la hermana confirma que el agresor era un compañero de trabajo conocido hace meses. Aclaran que no… https://t.co/9scjVIsTBG pic.twitter.com/i2h7xGtbEb — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 14, 2026