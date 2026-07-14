Rosa Mayerly recibió cuatro heridas fatales; la audiencia reveló cómo actuó el feminicida

La audiencia de imputación contra Óscar Giovanny Marulanda, señalado por la muerte de Rosa Mayerly Olaya, dejó al descubierto nuevos detalles sobre lo ocurrido antes y durante el ataque registrado dentro de un Homecenter de Soacha.

La Fiscalía General de la Nación aseguró que el hombre desarrolló una obsesión durante varios meses y sostuvo que llegó a verla como si fuera de su propiedad.

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Los hechos ocurrieron el domingo 12 de julio de 2026, cuando Rosa Mayerly, de 29 años, cumplía su jornada laboral como impulsadora en el Homecenter ubicado en el centro comercial Mercurio. Allí fue atacada con un arma blanca y, pese a que recibió ayuda inmediata, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La investigación también aclaró un aspecto que generó confusión al comienzo del caso: Óscar Giovanny Marulanda nunca fue pareja sentimental de Rosa Mayerly. Tanto la Fiscalía como la familia de la víctima desmintieron esa versión y señalaron que se trataba de un hombre que presuntamente la acosaba desde hacía varios meses.

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La Fiscalía reveló cómo nació la obsesión

Durante la audiencia, el fiscal explicó que el procesado conoció a Rosa Mayerly en febrero de 2026, cuando ella trabajaba en el mismo establecimiento.

Según el ente acusador, el hombre manifestó desde entonces su intención de iniciar una relación sentimental, propuesta que la mujer rechazó.

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La respuesta de Rosa Mayerly habría marcado el inicio de una conducta persistente de hostigamiento.

Al describir el comportamiento del procesado, el fiscal aseguró:

"Generó una clara obsesión por Mayerly; un nivel de ego que dio lugar para que la tratara, la viera a ella como un fin a alcanzar... casi que podría decir este delegado que usted la vio ya como un objeto de su propiedad".

La investigación señala que el presunto agresor mantuvo un seguimiento constante sobre Rosa Mayerly durante aproximadamente cinco meses.

De acuerdo con los elementos recopilados, frecuentaba su lugar de trabajo, buscaba a sus familiares y también la seguía cuando terminaba su jornada laboral.

La Fiscalía indicó que la situación llegó a tal punto que la Policía Nacional tuvo que acompañarla en dos oportunidades desde el almacén hasta su vivienda para evitar nuevos episodios de hostigamiento.

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Sin embargo, durante la audiencia también se indicó que la mujer no contaba con una medida de protección y que no había presentado una denuncia formal contra el señalado acosador.

Los investigadores también revelaron que el 10 de mayo y el 5 de junio, el procesado buscó a Rosa Mayerly en la vivienda de su madre y en la residencia de su expareja con el propósito de encontrarla.

Rosa Mayerly Olaya, víctima de feminicidio en un Homecenter de Soacha. /Foto: redes sociales

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La reconstrucción presentada durante la audiencia señala que el domingo 12 de julio el hombre ingresó al Homecenter donde trabajaba la víctima.

Según el fiscal, inicialmente le hizo varios llamados mientras ella atendía clientes.

"Ella le refiere que esperara un momento, ya que se encontraba con unos clientes. Mientras tanto, Giovanny caminaba alrededor del pasillo sin perderla de vista", dice el fiscal.

Minutos después, Rosa Mayerly se acercó para atenderlo.

Fue en ese instante, según la Fiscalía, cuando el hombre la arrinconó utilizando un arma blanca.

"De manera injustificada y sin mediar palabra, esta persona la arrincona haciendo uso de un arma cortopunzante, colocándola en estado de indefensión".

Rosa Mayerly Olaya dentro de un Homecenter en Soacha /Foto: redes sociales

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La investigación indica que Rosa Mayerly pidió ayuda mientras intentaba defenderse, pero ya había sufrido varias heridas.

En total, recibió cuatro lesiones con arma blanca, que posteriormente le causaron la muerte.

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Después de la agresión, clientes y trabajadores del establecimiento reaccionaron rápidamente para auxiliar a la mujer.

Rosa Mayerly fue trasladada por uniformados de la Policía al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde falleció horas más tarde. Mientras tanto, varias personas que se encontraban en el almacén evitaron que el presunto responsable abandonara el lugar.

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Un testigo relató a Noticias Caracol que fueron los mismos clientes quienes lograron retener al hombre hasta la llegada de la Policía.

Los uniformados realizaron la captura en flagrancia y le incautaron el arma que, según la investigación, habría sido utilizada durante el ataque.

Posteriormente, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca imputó a Óscar Giovanny Marulanda por el delito de feminicidio agravado.

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El procesado no aceptó los cargos durante la audiencia.

Finalmente, un juez de control de garantías ordenó enviarlo a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

