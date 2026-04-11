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Así fue como acabaron con psicóloga en hogar de paso del ICBF; señalan a 4 menores

Utilizaron cordones, según relato del esposo de la víctima quien contó que ya la habían intentado envenenar

Menores le habrían quitado la vida a psicóloga del icbf
Le quitan la vida a piscologa del ICBF
Foto tomada de Facebook
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de abr, 2026

El fallecimiento de una psicóloga en un hogar de paso vinculado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha generado conmoción en el país y abrió un fuerte debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de instituciones.

El caso, que involucra a menores de edad bajo protección del Estado, está siendo investigado por las autoridades, quienes ya han entregado algunos detalles sobre lo ocurrido. Aunque la información se maneja con reserva, se ha confirmado que los hechos sucedieron al interior de un espacio destinado al cuidado de niños, niñas y adolescentes en condición vulnerable.

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Lo que se conoce del caso y la investigación

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, la víctima se desempeñaba como profesional en psicología dentro del hogar de paso, cumpliendo funciones de acompañamiento y atención a los menores. Su labor hacía parte de los procesos de restablecimiento de derechos que lidera el ICBF.

Sobre lo ocurrido, una de las líneas de investigación apunta a la posible participación de menores de edad que se encontraban en el lugar. Sin embargo, este punto aún está en verificación y no ha sido confirmado de manera definitiva por las autoridades, por lo que hace parte del proceso en curso.

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Debido a que se trataría de adolescentes, el manejo del caso está sujeto a un enfoque especial que busca garantizar tanto el esclarecimiento de los hechos como la protección de los derechos de los involucrados.

De acuerdo con lo publicado por Semana, la psicóloga habría advertido días antes situaciones preocupantes dentro del hogar, llegando incluso a comentar que temía que pudieran envenenarla. El medio también menciona versiones sobre el uso de cordones en los hechos. No obstante, estos detalles provienen de versiones conocidas durante la investigación y no han sido confirmados oficialmente, por lo que hacen parte de las líneas que analiza la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo ocurrido.

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Por su parte, el ICBF emitió un pronunciamiento en el que lamentó profundamente lo ocurrido y aseguró que está colaborando con las autoridades. También anunció la revisión de los protocolos de seguridad en los hogares de paso, con el fin de prevenir situaciones similares.

Este hecho ha puesto nuevamente sobre la mesa las condiciones en las que operan estos centros, donde conviven menores que, en muchos casos, han atravesado situaciones complejas. Expertos señalan que estos espacios requieren no solo acompañamiento psicosocial constante, sino también medidas de seguridad adecuadas para proteger tanto a los usuarios como al personal.

Mientras avanza la investigación, el caso sigue generando reacciones en distintos sectores, Así fue como acabaron con psicóloga en hogar de paso del ICBF; señalan a 4 menores

Las autoridades han insistido en que el proceso continúa y que cualquier conclusión definitiva dependerá de los resultados oficiales. Entretanto, el país sigue atento a los avances de un caso que ha encendido alertas sobre la atención a menores en contextos institucionales.

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