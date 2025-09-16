Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
NIÑO MUERE EN MEDELLIN
SEMANA DE RECESO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / ICBF remata propiedades en toda Colombia desde $28 millones; paso a paso para comprar

ICBF remata propiedades en toda Colombia desde $28 millones; paso a paso para comprar

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pone en el mercado más de 20 inmuebles con valores que van desde los $28'000.000 hasta los $3'000.000.000, un proceso oficial para acceder a bienes en septiembre de 2025.

El ICBF remata propiedades en toda Colombia desde $28 millones
El ICBF remata propiedades en toda Colombia desde $28 millones
Foto: Labs.google y redes ICBF
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 04:54 p. m.