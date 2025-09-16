ICBF remata propiedades en toda Colombia desde $28 millones; paso a paso para comprar

Publicidad
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lanzó una emocionante convocatoria para la venta de una variedad de propiedades ubicadas estratégicamente en distintas regiones de Colombia.
La oferta, que incluye apartamentos, casas, lotes, locales y oficinas, se gestiona a través de la Central de Inversiones S. A. (CISA), una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, reconocida por su labor en la comercialización de bienes de entidades públicas como la DIAN o el Banco de la República.
Para este mes de septiembre de 2025, los colombianos tienen a su disposición más de 20 propiedades con precios sumamente competitivos, que oscilan entre los $28'000.000 y los $3'000.000.000.
Esta iniciativa representa una ventana única para aquellos ciudadanos o personas jurídicas que desean adquirir un bien inmueble legalizado y a precios atractivos, ya sea con fines de inversión o para cumplir el anhelo de tener vivienda propia.
Entre el catálogo disponible, se destacan atractivos inmuebles como:
La oferta también abarca residencias de mayor tamaño y valor:
Además, el ICBF pone a la venta lotes, locales y oficinas:
El proceso para adquirir uno de estos bienes es sencillo y se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial de CISA. Los interesados deben seguir estos pasos clave:
Una vez completado el proceso de oferta, los interesados entrarán en la puja y serán notificados si su oferta es o no aprobada para quedarse con el inmueble.
Para resolver cualquier duda o inquietud durante el proceso, CISA ha habilitado el WhatsApp 314 3686037, además de otros canales de atención disponibles en su página web.
El ICBF enfatiza que cualquier ciudadano o persona jurídica puede postularse para adquirir estos bienes, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por CISA, el colector de activos del Estado.