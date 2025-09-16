ICBF remata propiedades en toda Colombia desde $28 millones; paso a paso para comprar

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lanzó una emocionante convocatoria para la venta de una variedad de propiedades ubicadas estratégicamente en distintas regiones de Colombia.

La oferta, que incluye apartamentos, casas, lotes, locales y oficinas, se gestiona a través de la Central de Inversiones S. A. (CISA), una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, reconocida por su labor en la comercialización de bienes de entidades públicas como la DIAN o el Banco de la República.

Para este mes de septiembre de 2025, los colombianos tienen a su disposición más de 20 propiedades con precios sumamente competitivos, que oscilan entre los $28'000.000 y los $3'000.000.000.

Esta iniciativa representa una ventana única para aquellos ciudadanos o personas jurídicas que desean adquirir un bien inmueble legalizado y a precios atractivos, ya sea con fines de inversión o para cumplir el anhelo de tener vivienda propia.

Entre el catálogo disponible, se destacan atractivos inmuebles como:



Un apartamento en el norte de Bogotá de 61 metros cuadrados, con dos habitaciones, garaje y depósito, valorado en $408'830.700.

Otro apartamento en Medellín de 52 metros cuadrados, cuyo precio es de $133'087.900.

En Chía, Cundinamarca, se ofrece un apartamento de 51 metros cuadrados, tres habitaciones, baño social, cocina y zona de ropas por $190'467.770.

La oferta también abarca residencias de mayor tamaño y valor:



Una casa en el barrio Los Cerezos, en el centro de Bogotá, de 186 metros cuadrados, por $652'796.300.

En el centro de Zipaquirá (Cundinamarca), una casa de dos pisos y siete habitaciones, con 162 metros cuadrados, disponible por $438'931.931.

Para proyectos de gran escala, se encuentra una imponente casa en Teusaquillo, Bogotá, de 678 metros cuadrados, que cuenta con 14 salones, seis baños, cocineta, parqueadero, hall y depósito, con un precio de $3'163.141.400.

Además, el ICBF pone a la venta lotes, locales y oficinas:



Un lote en Salgar (Antioquia) de 110 metros cuadrados por $76'653.301.

Un local en Piedecuesta (Santander) de 7 metros cuadrados, el cual es uno de los más asequibles con un precio de $28'411.000.

Oficinas en el barrio La Merced de Bogotá, de 169 metros cuadrados, con dos baños y cocineta, por $994'824.100.

¿Cómo participar en el remate del ICBF?

El proceso para adquirir uno de estos bienes es sencillo y se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial de CISA. Los interesados deben seguir estos pasos clave:

Ingresar a la plataforma de CISA (www.cisa.gov.co o inmuebles.cisa.gov.co). Utilizar los filtros para seleccionar específicamente las propiedades en venta del ICBF. Escoger el bien deseado y revisar cuidadosamente todas sus características y condiciones. Hacer clic en el botón ‘Quiero comprar’. Iniciar sesión en la plataforma o, si es necesario, crear una cuenta con los datos personales requeridos. Finalmente, hacer clic en ‘Ofertar’ y diligenciar los formularios que la página indique, detallando el plan de pagos propuesto.

Una vez completado el proceso de oferta, los interesados entrarán en la puja y serán notificados si su oferta es o no aprobada para quedarse con el inmueble.

Para resolver cualquier duda o inquietud durante el proceso, CISA ha habilitado el WhatsApp 314 3686037, además de otros canales de atención disponibles en su página web.

El ICBF enfatiza que cualquier ciudadano o persona jurídica puede postularse para adquirir estos bienes, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por CISA, el colector de activos del Estado.

