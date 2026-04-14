VIDEO: Joven en Bogotá se debate entre la vida y la muerte al ser embestido por ambulancia

La vida de Jorge Esteban Reyes Frasser cambió de forma radical en cuestión de segundos. Jorge tiene 24 años, está a punto de terminar sus estudios de Derecho en la Universidad Católica y reparte sus días entre los libros y su empleo en una entidad bancaria.

Puedes leer: Giro inesperado en caso de motociclista reportado muerto en Bucaramanga; ¿no fue accidente?

Sin embargo, el pasado viernes a eso de las 7:20p. m., su rutina se vio interrumpida por un estruendo que hoy lo tiene en una unidad de cuidados intensivos.



Todo ocurrió en la intersección de la avenida calle 32 con carrera 13. Según los relatos recolectados en el lugar, Jorge avanzaba con la tranquilidad de quien tiene la luz verde a su favor.



Testigos presenciales aseguran que dos ambulancias aparecieron a gran velocidad, presuntamente ignorando el semáforo en rojo.

El impacto fue inevitable y la motocicleta de Jorge recibió el golpe de uno de estos vehículos de emergencia.

Lo más inquietante para la familia es que, según versiones de quienes vieron todo, las ambulancias no transportaban a ningún paciente en ese momento.

Publicidad

Las secuelas del choque han sido devastadoras para el joven universitario. El reporte médico inicial habla de un politrauma severo que ha comprometido múltiples órganos.

Puedes leer: Delicada hipótesis sobre cómo murieron hermanitos de 5 y 8 años en un congelador en Meta

Publicidad

Entre las lesiones se cuentan fracturas en el brazo izquierdo, en un dedo de su mano derecha y en el tórax, afectando incluso la zona cercana al corazón.

Pero lo más grave se encuentra en su interior: una hemorragia interna, lesiones en el páncreas y la pérdida obligatoria del bazo tras una cirugía de urgencia.

Hay un detalle en la historia de Jorge que añade una capa de heroísmo y urgencia a su situación actual. Hace unos años, Jorge demostró su nobleza al donar uno de sus riñones a un familiar.

Ahora, con un solo riñón funcionando, ya que el trauma físico puso en riesgo su capacidad renal, contemplando incluso la posibilidad de diálisis si la situación no mejora.

La angustia de sus seres queridos no solo nace de las heridas físicas, sino de lo que ocurrió inmediatamente después del choque.

Sofía Arias, mejor amiga de Jorge, relató para La Kalle que, según videos y testimonios, el paramédico de la ambulancia involucrada descendió del vehículo con una actitud de molestia y no prestó los primeros auxilios necesarios para el traslado inmediato del joven.

La situación de Jorge es crítica; en estos momentos se encuentra ya en atención en la clínica Cardio Infantil, esperando una cirugía porque tuvo una afectación en la arteria aorta y tienen que realizarle una prótesis a medida para repararla, además de las cirugías que posteriormente le tendrán que realizar por las múltiples fracturas que tiene. Esperamos que nuestro Jorgito, con ayuda del personal médico y con ayuda de Dios, se recupere prontamente para verlo graduarse como abogado en septiembre, como lo tenía planeado expresó Sofía

Publicidad

Por su parte, la familia de Jorge y sus allegados hacen un llamado de justicia hacia la empresa de la ambulancia para que se responsabilice de sus actos, así como un llamado de concientización para evitar que situaciones como esta cobren más vidas

Fue la misma comunidad la que tuvo que intervenir para auxiliar a Jorge mientras llegaba otra unidad asistencial que finalmente lo llevó al centro médico.

Publicidad

Tras días de incertidumbre y sedación en cuidados intensivos, ha surgido una pequeña luz de esperanza para la familia Reyes Frasser.

Recientemente se confirmó que el traslado de Jorge fue aprobado hacia la Clínica Cardio Infantil, donde se espera que reciba la atención de especialistas necesaria para tratar la hemorragia que aún persiste.

Mientras Jorge lucha cada minuto por recuperarse, el caso ha quedado bajo la lupa de las autoridades, quienes analizan los videos de las cámaras de seguridad de la zona para determinar las responsabilidades exactas.