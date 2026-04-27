Así celebró mamá de Yeison Jiménez su primer cumpleaños sin 'El Aventurero': "Reencuentro"

La noche del pasado 24 de abril de 2026, el ambiente en la casa de la familia Jiménez Galeano se llenó de una mezcla de melodías y recuerdos. Luz Mery Galeano, la mujer que dio la vida al reconocido intérprete de música popular Yeison Jiménez, conmemoró su primer cumpleaños desde que el artista partiera el pasado 10 de enero.

Lejos de los grandes escenarios, pero rodeada de un afecto profundo, la celebración se llevó a cabo de manera privada, centrada en honrar la fortaleza de la cumpleañera en estos meses de ausencia.

La reunión no fue un evento cualquiera; contó con la participación de figuras muy cercanas al círculo del "Aventurero".



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Entre los asistentes destacó la cantante Francy, quien no solo asistió como colega, sino como una gran amiga personal de Yeison.

Durante la velada, "La Voz Popular de América" tomó el micrófono para dedicarle varias canciones a Luz Mery, sumando su talento a una jornada marcada por la nostalgia y el cariño.

A esta presentación musical se unió Julián Jiménez, quien también interpretó varios temas que amenizaron la programación de la fiesta íntima.

Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante, fue la encargada de abrir las puertas de esta celebración al público a través de sus redes sociales.

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Mediante su cuenta de Instagram, Lina compartió diversas historias que permitieron ver detalles de la decoración, la torta y, sobre todo, el ambiente familiar que reinó durante las horas de la noche.

La joven utilizó esta plataforma para evocar momentos especiales, publicando fotografías de años anteriores donde se veía a Yeison compartiendo con su madre, incluyendo el recuerdo de un concierto privado que el artista le había ofrecido a Luz Mery en vida.

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El mensaje central de la publicación de Lina capturó la esencia del evento: un festejo por la vida de su "guerrera". En sus palabras, describió cómo las fechas especiales ahora traen consigo el recuerdo de las risas compartidas cuando estaban todos unidos.

"Tu ángel desde el cielo te cuida", escribió Lina, refiriéndose a su hermano y resaltando la valentía de su madre para afrontar este primer festejo sin la presencia física del segundo de sus seis hijos.

Cabe recordar que la familia de Yeison Jiménez está conformada por un grupo sólido que ha tratado de mantenerse unido tras el accidente de avioneta ocurrido a inicios de año. Además de Lina, los otros hermanos del artista son Heidy, Andrés, Alejandro y su media hermana, Laura Galeano.

En el núcleo familiar también permanecen Sonia Restrepo, quien fue la compañera sentimental de Yeison por más de 12 años, y sus hijos Thaliana y Santiago, junto a Camila, a quien el cantante crió como propia.

La figura de Luz Mery Galeano ha cobrado una relevancia especial ante la opinión pública recientemente. Aunque anteriormente se mantenía alejada de los reflectores, tras el fallecimiento de su hijo, se le vio agradecer el cariño de los seguidores durante el homenaje realizado en el Movistar Arena, donde elevó oraciones por el descanso del cantante.

Esta fortaleza mostrada ante miles de personas fue la misma que sus familiares celebraron en la intimidad de su hogar, rodeados de flores, música de despecho y el apoyo incondicional de amigos como Francy.

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Los seguidores del artista también se manifestaron en las plataformas digitales, enviando mensajes de aliento y felicitaciones a la mujer que, según las palabras de su propia familia, sigue esperando el reencuentro con su hijo mientras es cuidada por él desde el cielo.