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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Corista de Yeison Jiménez habla sin filtro sobre reality que busca reemplazó del cantante

Corista de Yeison Jiménez habla sin filtro sobre reality que busca reemplazó del cantante

En El Klub de La Kalle, Miguel Huertas criticó el reality para elegir la nueva voz y reveló el malestar dentro de la banda.

Corista de Yeison Jiménez se pronuncia sobre el reality
Corista de Yeison Jiménez habla sin filtro sobre reality que busca reemplazó del cantante
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de may, 2026

La partida Yeison Jiménez sigue generando malestar a sus seguidores. Sin embargo, se conoció una nueva tormenta que hay dentro de la agrupación del artista. Para El Klub de La Kalle, Miguel Huertas, uno de los coristas de El Aventurero tras el accidente, reveló su opinión sobre el reality en busca al reemplazó del artista.

Miguel Huertas comentó que la comunicación sobre este nuevo proyecto no fue directa. "Nosotros nos dimos cuenta eso fue a través de la entrevista porque no teníamos claridad de si se iba a hacer o no se iba a hacer". De igual forma, el artista explicó que la incertidumbre reinaba hasta que las redes sociales confirmaron lo que ya era un rumor, sobre un casting para buscar el reemplazó del cantante.

Puedes leer: Así se enteraron músicos de Yeison Jiménez sobre reality que busca reemplazo del cantante

Por otro lado, fue enfático al expresar su desacuerdo con la estrategia elegida por la gerencia. Para él, la esencia de la banda se forjó en la carretera y no en un set de televisión. "Para mí es como coger la banda y volverla una estrategia de marketing", sentenció el cantante.

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"Que entre un nuevo cantante que no ha compartido con nosotros que no ha estado en la lucha que no ha estado en el bus haciéndole a 7 horas por un pueblo... ¿quién va a entrar a reemplazar a Jason sabiendo que Jason es irreemplazable?", afirmó, por otro lado, Miguel, destacó que el respetó se gana en las tarimas.

¿Cuál fue el ultimátum de Miguel Huertas ante este reality de Yeison Jiménez?

Miguel Huertas también afirmó y habló a título personal sobre lo que piensa de este proyecto. "Yo no estoy dispuesto a volver a ser el corista de una persona que va a entrar aquí por medio de un reality". Destacando que si es el caso, él prefiere dar un pasó al costado de la banda.

Puedes leer: Viuda de Yeison Jiménez expone rostro de hombre que la acosa: “Me siento vulnerada”

A pesar de que agradece profundamente la oportunidad que Yeison Jiménez le dio en vida, también afirmó que es momento de valorar su propio camino profesional. "No es justo que entre una persona ahorita a ocupar el que sea la voz líder... y nosotros nos pasemos como coristas atrás".

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Ante este panorama de cambios y decisiones empresariales, Miguel ya prepara su terreno como solista. El joven talento anunció el lanzamiento de su canción "Que viva el desmadre" para este 10 de mayo, un proyecto que ya venía gestando incluso con el apoyo del fallecido mánager Jefferson.

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De igual forma, mencionó que algunos de sus excompañeros se unieron a la agrupación de Luis Alfonso, Miguel Huertas deja claro que su lealtad está con el legado auténtico de su jefe, pero no a costa de su propia dignidad artística.

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