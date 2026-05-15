A Yulixa la habrían intentado meter al baúl del carro: ¿salió sin vida de la estética?

El caso de Yulixa Toloza sigue rodeado de preguntas y cada nueva versión aumenta la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió dentro del centro estético ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

La mujer, de 52 años, fue reportada como desaparecida luego de practicarse una lipólisis láser y, desde entonces, familiares y amigas aseguran que nada de lo ocurrido tiene sentido.

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Con el paso de las horas, han salido a la luz testimonios que han generado aún más impacto. Uno de ellos, citado por El Heraldo, apunta directamente al momento en que Yulixa habría sido sacada del establecimiento durante la noche del 13 de mayo.

De acuerdo con esa versión, varias personas que se encontraban cerca del lugar vieron cómo la mujer era trasladada por dos hombres hasta un carro mientras aparentaba estar inconsciente.

El relato coincide con otras declaraciones entregadas previamente sobre el delicado estado físico en el que se encontraba después del procedimiento estético.

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“La intentaron meter al baúl”: el relato que aumentó las sospechas

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el testimonio de un supuesto testigo anónimo citado por El Heraldo. Según esa versión, los hombres que llevaban a Yulixa primero habrían intentado ingresarla al baúl del vehículo.

Ese detalle desató aún más preguntas entre quienes siguen el caso, especialmente porque las personas que estaban en el lugar aseguran que la mujer no reaccionaba y presentaba signos físicos preocupantes.

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“La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”, relató el testigo. Además, aseguró que Yulixa “estaba demasiado blanca y los labios como morados”.

Según el mismo relato, el intento de meterla en el baúl no se habría concretado debido a la presencia de varias personas que esperaban transporte del SITP en la zona. Por eso, finalmente decidieron sentarla en la parte trasera del carro.

¿Yulixa murió dentro de la estética?

Las versiones que circulan en redes sociales y entre allegados de la mujer apuntan a una misma pregunta: si Yulixa estaba consciente y podía movilizarse, ¿por qué habrían intentado llevarla en el baúl?

Aunque oficialmente no existe una confirmación sobre lo ocurrido, el relato del supuesto testigo aumentó las sospechas de quienes creen que la mujer habría salido del lugar sin signos vitales o en una condición extremadamente delicada.

El procedimiento estético y las complicaciones que presentó

Familiares y amigas de Yulixa indicaron que ella acudió desde la mañana a la clínica estética Beauty Láser M. L. para practicarse una lipólisis láser.

Horas después del procedimiento, según los testimonios entregados, empezó a sentirse mal. Quienes estuvieron con ella aseguran que tenía dificultades para respirar y un deterioro físico evidente.

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Yuri Paola Mora, amiga cercana de Yulixa, aseguró que cuando volvieron a verla durante la tarde notaron que algo no estaba bien.

“Ella se veía muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, contó en Noticias Caracol.

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Los mensajes enviados desde el celular de Yulixa

Otro de los puntos que aumentó el misterio fueron los mensajes enviados desde el WhatsApp de la mujer durante esa noche.

Sus allegados aseguran que el celular permanecía conectado y enviando respuestas cortas, aunque consideran que Yulixa no tenía condiciones para usar el teléfono después de cómo la habían visto dentro del establecimiento.

Y es precisamente ahí donde aparecen más dudas alrededor del caso. Según los testimonios conocidos hasta ahora, la mujer apenas podía sostenerse, tenía dificultades para respirar y lucía en un estado físico delicado.

Incluso, el supuesto testigo citado por El Heraldo aseguró que dos hombres intentaron llevarla hasta el baúl de un carro porque aparentemente no reaccionaba.

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Por eso, familiares y amigas se preguntan cómo era posible que, en medio de esa condición, siguieran llegando mensajes desde su celular como si ella estuviera hablando con normalidad.

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Por ahora, todas estas versiones entregadas por testigos y personas cercanas a Yulixa hacen parte de las indagaciones que adelantan las autoridades para esclarecer qué ocurrió realmente tras el procedimiento estético.

Los relatos sobre el supuesto intento de ingresarla al baúl del carro, así como los mensajes enviados desde su celular y los movimientos registrados esa noche, serían elementos clave dentro de la investigación.

