Salen a la luz chats del celular de Yulixa Toloza antes de desaparecer: “Ayuda”

La desaparición de Yulixa Toloza sigue rodeada de preguntas en Bogotá y ahora los últimos mensajes enviados desde su celular entraron oficialmente en el foco de las investigaciones.

Los chats, conocidos horas después del procedimiento estético al que se sometió el pasado 13 de mayo, aumentaron todavía más las dudas sobre qué ocurrió realmente tras salir del centro “Beauty Láser”, ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito.

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Según información revelada por Noticias Caracol, desde el teléfono de la estilista de 52 años se enviaron varios mensajes que reflejarían un deterioro en su estado de salud.

Uno de los textos decía: “Voy casa, tengo sueño”. Más tarde apareció otro mensaje que generó preocupación inmediata entre personas cercanas: “Voy vomitando, señor me lleva al hospital”.

Posteriormente, desde el mismo celular también fue enviado el mensaje: “Ayuda, voy sin batería”.

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Finalmente, sobre las 9:50 de la noche, otro chat aseguraba: “Voy camino al Hospital de Meissen”.

Sin embargo, lejos de aclarar lo sucedido, los mensajes ahora forman parte de una línea clave de investigación debido a la gravedad del caso y a las múltiples dudas que surgieron alrededor de la desaparición de Yulixa.

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Autoridades buscan confirmar quién escribió realmente los mensajes

Uno de los puntos más delicados de la investigación es precisamente establecer si fue Yulixa quien escribió esos chats o si otra persona utilizó el celular después del procedimiento estético.

Familiares, amigas y allegados comenzaron a manifestar sospechas luego de notar que algunos mensajes parecían incoherentes y diferentes a la forma habitual en la que ella se comunicaba.

Además, aseguran que el teléfono dejó de responder poco tiempo después y aparentemente perdió señal de manera repentina.

Por esa razón, las autoridades ahora adelantan análisis técnicos sobre el dispositivo móvil, horarios de conexión, ubicación y registros relacionados con los mensajes enviados durante las últimas horas en las que Yulixa tuvo contacto con personas cercanas.

La investigación busca determinar si los chats realmente fueron escritos por ella en medio de una emergencia médica o si alguien más habría utilizado el celular para construir una posible coartada relacionada con su desaparición.

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El estado de salud de Yulixa aumentó la preocupación

Las dudas crecieron todavía más por el delicado estado físico en el que, según testigos, se encontraba Yulixa después del procedimiento estético.

Amalia Pardo, amiga que acompañó a la mujer al establecimiento, aseguró que la estilista salió del procedimiento bastante desorientada, con problemas para respirar y mostrando signos físicos preocupantes.

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Según su relato, incluso habría presentado episodios de desmayo y tenía los labios morados mientras intentaba mantenerse consciente.

Además, durante los últimos días también apareció un video que presuntamente fue grabado dentro del centro estético y donde se observa a Yulixa aparentemente debilitada mientras varias personas intentaban asistirla.

En las imágenes se escucha a quienes la rodeaban diciéndole que respirara bien y permaneciera quieta mientras ella parecía reaccionar con dificultad.