Revelan identidades de hombres que sacaron a Yulixa del centro estético: “Iba agonizando”

Continúan apareciendo detalles de la desaparición de Yulixa Toloza, estilista de 52 años que fue vista por última vez tras ingresar a un centro estético en el barrio Venecia, ante esto, sus dos amigas cercanas Yuri Mora y Estefanía López hablaron para El Klub de La Kalle y entregaron nuevos detalles de lo sucedido.

Uno de los puntos que llamó más la atención fue cómo se conoció un video, en donde se puede evidenciar a Yulixa momentos antes de desmayarse y como algunos integrantes del centro estético la estaban intentando estabilizar. Ante esto, las amigas de la mujer de 52 años comentaron, quienes son las personas que aparecen en el video.

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Según el testimonio de Estefanía López, las imágenes captadas por cámaras de un establecimiento aledaño confirmó que se trataba de varias personas. "Las personas que sacaron a Yulixa de ahí fue el doctor David y Edinson, que Edinson es el esposo de María Fernanda”, relató con mucha indignación.



De igual forma, comentó que a este grupo se sumó una tercera persona, una mujer que, según las declaraciones, se encargaba del aseo del apartamento donde funcionaba la clínica clandestina. Destacando que entre los tres habrían sacado a Yulixa Toloza del establecimiento.

¿Cómo terminaron sacando a Yulixa Toloza del centro médico?

Por otro lado, Estefanía comentó que el estado de salud de Yulixa era crítico al momento de ser retirada del local: "La sacan arrastrada lo cual no nos da pues la evidencia de saber si está viva o está muerta o va desmayada o ya va agonizando".

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También se conoció que en el video que tras sacarla del edificio, los sospechosos la subieron a la parte trasera de un vehículo particular de su propiedad y emprendieron la huida. "Se suben a un carro todos en la parte de atrás suben a Yulixa Toloza se sube esta señora y arrancan todos y se van en ese carro", añadió.

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De igual forma, comentan que la persona que operó a Yulixa Toloza se trata de David Ramos, un ciudadano venezolano que, según las fuentes, no tenía la formación profesional requerida. López lo describió como un "aprendiz" que llegó hace unos ocho meses para asistir a otro cirujano.

Por lo cuál, Yuri Mora y Estefanía López, quienes lideran la búsqueda ante la ausencia de familiares directos en el país, exigen que la dueña del local, María Fernanda Delgado, dé la cara,,. "Que por favor no la entregue... ella sí tiene quien la reclame, nosotras estamos acá", sentenció López, recalcando que la mujer de 52 años no está sola.

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