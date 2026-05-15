Detallan cómo salió Yulixa Toloza de la Lipolisis en Venecia: “Estaba orinada”

La angustia por la desaparición de Yulixa Toloza aumenta con cada hora que pasa. En una reciente intervención en El Klub de La Kalle, sus amigas Yuri Mora y Estefanía López compartieron detalles estremecedores sobre las últimas horas que pasaron con la estilista antes de que se perdiera su rastro en un centro estético de Venecia, al sur de Bogotá.

El relato describe un postoperatorio caótico y un estado de salud físico que debió encender todas las alarmas de seguridad.

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Yulixa ingresó al establecimiento a las 8:30 de la mañana para lo que se suponía era un procedimiento ambulatorio estándar. No obstante, el tiempo de la intervención se extendió mucho más de lo habitual.



Mientras que otras pacientes salían en dos horas, Yulixa fue entregada a la 1:00 de la tarde. Al salir de la sala, su condición era crítica.

Según relataron sus amigas en El Klub de La Kalle, la mujer presentaba signos de descompensación severa: "Yulixa estuvo así como hiperventilando, sobresaturada y demás".

Uno de los detalles más impactantes de la entrevista fue la descripción del estado en que se encontraban sus prendas de vestir. Amalia, la amiga que la acompañaba inicialmente, recibió instrucciones de conseguir ropa nueva de inmediato.

"Le dicen a ella que tiene que traerle ropa de cambio porque pues tuvo sangre, eh se había hecho chichí y demás", revelaron las testigos, indicando que el control de esfínteres de la paciente se había perdido tras la intervención.

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A pesar de que Yulixa manifestó querer dormir por el agotamiento, el supuesto médico, David Ramos, insistió en que debía permanecer en observación debido a su inestabilidad.

La confusión aumentó cuando Yulixa fue dejada sola en el local.

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"Cuando tú haces referencia a dejar a una persona en observación... tú te imaginas que ya va a quedar bajo la supervisión de alguien y no, ella quedó solita", explicó Estefanía López en el programa.

Amalia se retiró por un breve lapso para encontrarse con Yuri y Estefanía, con el fin de recoger la ropa limpia y regresar al centro estético. Fue en ese intervalo de menos de dos horas cuando ocurrió lo inexplicable.

Al regresar al sitio en Venecia, las amigas se encontraron con una respuesta evasiva por parte de la propietaria, María Fernanda Delgado.

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"Aproximadamente de 30 minutos a 40 minutos es cuando el momento que nos contesta diciéndonos que Yulixa no está ahí", recordaron con frustración en El Klub de La Kalle.

La dueña inicialmente les había dicho que no era necesario que fueran, alegando que la paciente estaba descansando, lo que retrasó la reacción de sus seres queridos.

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El caso ha destapado una realidad dolorosa sobre la confianza en lugares que no cumplen con la normativa legal. Las amigas admitieron en la entrevista que, aunque sabían que no era una clínica certificada, se dejaron llevar por el "voz a voz" y los buenos resultados previos en otras personas del barrio.

"Cometimos el error de confiarnos... nunca esperábamos que esto fuera a suceder realmente", lamentaron.