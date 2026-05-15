Amigas de Yulixa reconocen que era una clínica de garaje: “Lo sabemos y nos equivocamos”

Yuri Mora y Estefanía López, amigas íntimas de Yulixa Toloza hablaron para El Klub de La Kalle, y entregaron nuevos detalles sobre este caso. Recordemos que la mujer de 52 años desapareció tras someterse a un procedimiento estético en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

Uno de los puntos que más resaltan es que admiten que eran plenamente conscientes de que el establecimiento no era una clínica certificada, sino lo que popularmente se conoce como un sitio "de garaje". Esto en especial de que se presentará la desaparición de los dueños del establecimiento después.

La desaparición de Yulixa Toloza, una reconocida estilista de 52 años, conmocionó a toda la ciudad en especial, por los detalles que hay alrededor de este. Estefanía López admitió su error al recomendar el lugar: "Realmente yo sí soy conocedora de eso y yo sí era consciente... cometimos el error de confiarnos de que porque a mí me fue bien... no vamos a tapar el sol con un dedo diciendo que no éramos conocedoras porque sí lo somos".

Este centro estético, ubicado en el segundo y tercer piso de una vivienda multifamiliar, carecía de los permisos legales necesarios para realizar procedimientos quirúrgicos invasivos, información que terminó confirmando las autoridades locales al hacer la inspección del lugar.

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¿Qué más comentaron las amigas de Yulixa Toloza sobre este caso?

Varios medios de comunicación mencionaron que la intervención pactada fue una lipólisis láser por un valor cercano a los 3 millones de pesos, una cifra inferior a lo que podría costar en otros lugares especializados.

Por otro lado, Yuri y Estefanía confesaron también en la entrevista que el encargado de la operación Yulixa Toloza fue David Ramos, un hombre de nacionalidad venezolana que no ostentaba el título de médico cirujano, al punto que mencionaron que llegó hace ocho meses y era un aprendiz.

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"Él es un aprendiz... le enseña un cirujano que estaba anteriormente... y queda David Ramos realizando estos procedimientos", enfatizaron sobre esta persona. De igual forma, explicaron que durante el procedimiento le terminaron sacando más de 10 litros de grasa a su amiga.

"Una persona de 52 años sacarle 10 litros no tiene lógica... él no es médico", recalcó Estefanía en la entrevista, mencionando que lo normal es máximo entre 5-6 litros. Además afirmaron que en la grabación donde Yulixa se desmaya es arrastrada por el esposo de la dueña del local y el doctor que realizó la operación.

De igual forma, comentan que una vez sacaron a Yulixa del centro estético, la llevaron en un vehículo, esto en imágenes que se muestran en las cámaras de seguridad de establecimientos cerca del local en Venecia.

Actualmente, el sitio ha sido sellado por la Fiscalía y la Policía, quienes confirmaron que los sospechosos se llevaron el equipo de grabación de las cámaras internas para borrar evidencias, mientras que Yuri y Estefanía concluyeron en la entrevista que lo barato sale caro y esperan encontrar a su amiga.

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