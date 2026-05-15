Amiga de Yulixa Toloza habla de perforación de pulmón; así fue el procedimiento

La desaparición de Yulixa Toloza ha mantenido en vilo a los habitantes del sur de Bogotá, especialmente a quienes conocieron su trayectoria de 18 años como estilista en el barrio Bosa Santa Lucía.

En una entrevista exclusiva concedida a El Klub de La Kalle, conducido por John Carrero, sus amigas más cercanas, Yuri Mora y Estefanía López, arrojaron luz sobre los detalles técnicos del procedimiento estético que se realizó la mujer de 52 años y abordaron las especulaciones que circulan en redes sociales sobre una posible perforación de pulmón.

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El procedimiento, realizado en un establecimiento del sector de Venecia, consistía en una intervención para reducir la grasa del tronco y el abdomen, un anhelo que Yulixa tenía desde hacía años.



Según explicó Estefanía López en el programa, la técnica utilizada involucra el uso de herramientas específicas: "Ese procedimiento lo realizan con unas cánulas, son unas cánulas que pues son bastante largas".

La intervención requiere incisiones en la parte superior del tronco para succionar el tejido adiposo, un proceso que, en manos inexpertas, puede acarrear complicaciones severas.

Respecto a la preocupante teoría de que un órgano vital resultó afectado, López fue enfática al aclarar que, aunque hubo dificultades respiratorias evidentes, no hay un diagnóstico médico que confirme tales lesiones.

"Fueron comentarios que se hicieron. Digamos que hoy para nosotras su grupo de amigas es muy incierto en sí qué fue lo que pasó... son como hipótesis que han venido saliendo por lo que nos hemos dado cuenta", comentó en El Klub de La Kalle.

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Sin embargo, recalcó que la incertidumbre persiste: "Que tengamos claro que se le perforó un pulmón... nosotras aún no lo sabemos".

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Lo que sí parece ser una realidad alarmante es la cantidad de grasa retirada durante la cirugía. Estefanía reveló que, tras hablar con la esteticista del lugar, se enteró de que a Yulixa le habrían sacado aproximadamente 10 litros de grasa.

Esta cifra resulta desproporcionada para los estándares médicos habituales, que suelen limitarse a un máximo de 5 o 6 litros.

"Una persona de 52 años, sacarle 10 L no tiene su lógica", sentenció López, señalando que este exceso podría ser un indicativo de la falta de preparación de quien operaba.

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La identidad del responsable del procedimiento también fue tema central en la charla. Se trata de David Ramos, un hombre de nacionalidad venezolana que, según las amigas, no cuenta con el título de médico.

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Estefanía relató que Ramos llegó hace apenas ocho meses como asistente y aprendió observando a un cirujano anterior.

"A él le enseña un cirujano que estaba anteriormente... y ahí es cuando ya pues el cirujano... decide irse... y queda David Ramos realizando estos procedimientos, lo cual es una aprendiz", explicó de forma contundente en la entrevista.

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Esta falta de experiencia profesional, sumada a que el lugar fue descrito posteriormente por las autoridades como un "sitio de garaje" sin los permisos necesarios, ha generado una profunda preocupación sobre lo que realmente ocurrió dentro de esa sala de cirugía.