Ángela Aguilar está de luto: integrante de la familia falleció de forma repentina

La familia Aguilar atraviesa días de tristeza luego de confirmar la muerte de Chancho, el perrito pug que durante años se convirtió en uno de los compañeros más queridos dentro del hogar de la cantante mexicana Ángela Aguilar.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales después de que la propia familia compartiera un emotivo mensaje de despedida dedicado a la mascota.

Puedes leer: Revelan video que habría provocado supuesta separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar



La información fue revelada a través de la cuenta “Pugas Aguilar”, perfil en el que constantemente compartían fotografías, videos y momentos especiales junto a sus perros. Allí explicaron que Chancho falleció durante el pasado fin de semana en Houston, Texas, luego de un accidente ocurrido en la piscina de la casa familiar.

El mensaje rápidamente llamó la atención de miles de seguidores de Ángela Aguilar y de toda la dinastía musical, especialmente por las palabras cargadas de cariño con las que describieron al pequeño pug, quien apenas tenía cinco años.

“Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá”, escribieron en la publicación que comenzó a circular masivamente en redes sociales.

Publicidad

Las imágenes compartidas junto al mensaje mostraban algunos de los momentos más especiales que vivió Chancho junto a la familia Aguilar.

Así recordó la familia Aguilar a Chancho

Además de confirmar la noticia, la familia también quiso recordar la personalidad del perrito, describiéndolo como un integrante muy especial dentro del hogar.

Publicidad

En el mensaje señalaron que Chancho era “un verdadero forever puppy”, una frase con la que hicieron referencia a su energía, ternura y comportamiento juguetón.

También mencionaron detalles que, según contaron, quedarán para siempre en la memoria familiar. Hablaron de “sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa”, palabras que terminaron tocando a miles de personas que siguen a la familia en redes sociales.

“Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir, pero nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado”, agregaron en el comunicado.

Puedes leer: Christian Nodal y Ángela Aguilar frenan su boda por la iglesia; fuerte motivo los obligó

Ángela Aguilar también reaccionó públicamente a la pérdida. La cantante comentó en la publicación una corta pero emotiva palabra: “Chanchito”, acompañada de un emoji de carita llorando y un corazón blanco, mensaje que rápidamente recibió miles de reacciones por parte de sus seguidores.