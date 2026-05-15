Revelan triste historia familiar de Yulixa y por qué no están frente al caso

La desaparición de Yulixa Toloza, la estilista de 52 años que fue vista por última vez saliendo "arrastrada" de un centro estético en el barrio Venecia, tras someterse a un procedimiento. Sin embargo, una pregunta es el papel de sus familiares dado que las únicas que han hablado del caso son sus amigas.

Yuri Mora y Estefanía López, aclararon la compleja historia familiar de Yulixa y por qué son ellas quienes hoy dan la cara ante las autoridades y los medios de comunicación, esto para una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, así mismo, comentaron otros detalles sobre lo ocurrido con la estilista.

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Inicialmente, comentaron que Yulixa llevaba una vida marcada por la independencia y la distancia de sus parientes de sangre. Tanto es así que Estefanía López explicó que la estructura familiar de la estilista es atípica, dado que no fue criada por una familia legítima, sino una de crianza.



"Ella realmente pues fue una persona que no fue criada con su familia legítima, ella lo que tiene es una familia de crianza... toda su familia de este caso vive en el exterior", tanto es así que mencionó que Yulixa Toloza lleva radicada mucho tiempo en el barrio Santa Lucía en la localidad de Bosa.

"La familia... hasta donde yo sé ella se ve una vez al año con la familia que hay una en Estados Unidos y pues está la otra que es la sobrina que está en España", añadió López, enfatizando que el contacto con sus parientes sanguíneos era esporádico, por lo cuál, la estilista se la pasaba más tiempo sola.



¿Por qué las amigas de Yulixa Toloza están al frente del caso?

De igual forma, comentan que ante la ausencia de parientes directos en Colombia, Yuri Mora y Estefanía López decidieron tomar el rol de protectoras. Así mismo, Yuri, recordó que conoce a Yulixa desde hace 18 años, y todo comenzó cuando su madre le arrendó el local para la peluquería.

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"Salimos a pelear nosotras las amigas porque... Realmente Yulixa Toloza todos los años que la conocemos acá en el barrio, siempre ha estado con nosotros... las personas que hemos estado pues buscándola y peleando ahorita por ella pues somos nosotras", sentenciaron durante la entrevista.

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Aunque mencionaron que un "hermano de crianza" está presente en las diligencias de la Fiscalía e incluso autorizó la difusión de los videos de seguridad, recalcan que el núcleo de apoyo diario siempre ha sido su círculo de amistades en el barrio, y afirmaron que no descansaran hasta poder encontrar a su amiga.

Dado que enfatizaron que probablemente la dueña de la clínica María Fernanda Delgado, pensó que estaba sola. "Quizás ella sabía que Yulixa pues era una persona que no tenía familia allegada a ella... que no tuviera hijos y demás”, pese recalcó que hará todo lo posible para encontrar a su amiga.

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